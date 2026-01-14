Uruguay asumió presidencia del G77 y Lubetkin habló del rol en "escenario de creciente conflictividad internacional"

Uruguay asumió por primera vez la presidencia del grupo G77+China durante el 2026. El canciller de la República, Mario Lubetkin , se refirió al rol que tendrá el país durante este año y habló sobre la situación de contexto global.

“Esta responsabilidad la asumimos con orgullo y humildad en un momento crítico para las Naciones Unidas , y para el orden internacional basado en reglas, marcado por desafíos globales crecientes que requieren cooperación colectiva para alcanzar objetivos comunes, y ante un Derecho Internacional cada vez más afectado”, expresó el ministro.

“En un escenario de creciente conflictividad internacional, en la que la prohibición del uso, amenaza del uso de la fuerza se erosiona de manera acelerada, Uruguay se presenta como un promotor de la paz y como un facilitador honesto entre las naciones”, añadió.

Lubetkin resaltó el rol que tuvo el grupo 77+China a lo largo de los 62 años de funcionamiento, sobre todo como “actor clave en el impulso e iniciativas destinadas a fortalecer la cooperación internacional y a construir un sistema económico mundial más justo e inclusivo”.

“Durante nuestra presidencia Uruguay promoverá una coordinación estrecha, trasparente y permanente, con todos los estados miembros, a fin de avanzar en nuestras prioridades y objetivos comunes. Contamos con su apoyo y cooperación para alcanzar este propósito”, dijo.

El canciller se refirió a “la necesidad urgente de revitalizar a las Naciones Unidas como el foro central para abordar los desafíos globales. La incapacidad del sistema internacional para responder eficazmente a las amenazas transnacionales ha dado lugar a enfoques fragmentados, en los que los países más vulnerables han soportado los mayores costos. En este contexto, el Grupo de los 77 y China debe desempeñar un papel constructivo en el fortalecimiento de la cooperación multilateral”.

“En un momento en que el mundo presencia los niveles más altos de conflictividad entre Estados desde la Segunda Guerra Mundial, acompañados de un aumento del gasto militar global y de una disminución de las inversiones en paz y asistencia humanitaria, el papel de las Naciones Unidas resulta más crucial que nunca”, señaló.

El canciller uruguayo marcó ocho puntos en los que se priorizará durante 2026. Tienen que ver con las brechas entre países, con la incorporación de indicadores económicos, sociales y ambientales en la medición del desarrollo, “así como el concepto de desarrollo en transición”. También dijo que se trabajará en que haya más representación de países en desarrollo en instituciones financieras internacionales y bancos multilaterales.

“El fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur y triangular es esencial para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como un complemento de la cooperación tradicional norte-sur. En línea con el Compromiso de Sevilla, adoptado en la Cuarta Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, Uruguay promoverá iniciativas orientadas a reforzar los mecanismos de cooperación y a debatir la reforma de la arquitectura financiera internacional desde espacios más inclusivos”, añadió Lubetkin.

Agregó referencia a una agenda de desarrollo sostenible, para implementar la Agenda 2030, abarcando de forma interdependiente lo económico, social y ambiental. “En ese sentido, prestaremos especial atención a las negociaciones de la Declaración Política del Foro Político de Alto Nivel, así como a las deliberaciones sobre la Agenda de desarrollo luego del fin del horizonte temporal de 2030, de cara a evitar que sus objetivos y metas se diluyan en el complejo y cambiante escenario político actual”, dijo.

El cambio climático es otro de los puntos en los que hizo foco el canciller, así como la representatividad del grupo en otros espacios del sistema de las Naciones Unidas, en los “procesos de reforma del sistema” del organismo internacional.

Secretario general de la ONU sobre Uruguay

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, estuvo presente en la sesión del G77+China de este miércoles, y se refirió a Uruguay como "el primer Estado de bienestar del mundo".

"Soy un gran admirador de Uruguay. Uruguay fue el primer Estado de bienestar del mundo. La justicia social ha estado en el ADN de Uruguay desde sus inicios, y el país ha sido un símbolo de paz y de justicia. Por lo tanto, considero que está en excelentes condiciones para presidir el Grupo de los 77 en nuestra lucha por la paz, el desarrollo sostenible y los derechos humanos, ámbitos en los que Uruguay ha sido un ejemplo positivo para todos nosotros", señaló.