Diferencia de precios entre Salto y Concordia se redujo a 22,5% debido a la dinámica inflacionaria

La brecha de precios entre Salto y Concordia se redujo a 22,5% de acuerdo al relevamiento del Observatorio Económico del Campus Salto de la Universidad Católica del Uruguay.

Este estudio, financiado por la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande y elaborado por las economistas María José Medin y Gimena Abreu, revela que la brecha de precios general entre ambas ciudades registró un leve descenso.

La división de alimentos y bebidas no alcohólicas representa la categoría con mayor incidencia en la medición, al concentrar un 49% del peso total del indicador y monitorear 30 productos.

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En setiembre, la diferencia de precios en este rubro cayó al 19%, tras haber alcanzado un 23% en julio. Un aspecto destacado dentro de esta categoría es que cuatro artículos resultaron más económicos en Salto que en Concordia: el jamón cocido, el pan blanco envasado en rebanadas, el polvo de hornear y el yogurt común. En el extremo opuesto, el producto con mayor brecha registrada fueron los postres en polvo, seguidos por las galletitas dulces y los fideos. El 60% de los productos de esta división presentó diferencias inferiores al 50%.

En las restantes categorías, el análisis por divisiones muestra comportamientos dispares entre los distintos rubros relevados en la frontera.

En bebidas alcohólicas y tabaco: la brecha cayó levemente al 41,5%; en prendas de vestir y calzado: la diferencia de precios se mantuvo en el entorno del 7%; en productos del hogar: la brecha retrocedió al 20%.

En transporte y combustibles: la brecha de la categoría se ubicó en 6%; en comidas fuera del hogar: la diferencia se redujo al 39%.

En el análisis de las causas de la leve contracción del indicador general, los técnicos del observatorio señalaron que el tipo de cambio no actuó como un factor determinante en este período sino que el factor explicativo principal radica en la dinámica inflacionaria.