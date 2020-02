Urreta fue operado con éxito; la "epidemia" aurinegra preocupa al club

El jugador le lesionó los ligamentos cruzados y tiene para 6 meses de recuperación.

"El Rayo" no tenía dañados meniscos ni cartílagos, dijeron allegados al deportista.

De todos modos, el club sabe que no podrá contar con el jugador más solicitado por Diego Forlán durante el periodo de pases.

Ya se iniciaron contactos con Monterrey de México, el dueño de la ficha, para que Urreta pueda hacer su recuperaciòn en Uruguay y esté disponible en el segundo semestre.

El club de origen también sufrió con las lesiones de Urreta en 2019. Practicamente el jugador no jugó el segundo semestre y el club tuvo que salir a buscar refuerzos en su puesto ya que tenía una intensa actividad local e internacional.

En Peñarol las lesiones son ya un problema para el cuepro técnico que acaba de comenzar a trabajar.

Peñarol no solo ve perjudicado su poderío deportivo, sino que además restringe sus posibilidades de buscar alternativas por los compromisos ya asumidos.

Segùn Referí, solo los sueldos de Urretaviscaya y Gargano totalizan una erogación de 130.000 dólares mensuales.

Gargano también tiene para 8 meses de recuperación. A los 35 años debe recuperarse de una lesión de ligamentos casi tan dura como la anterior, que le tocó sufrir en la temporada 2018. Es un jugador imprescindible en este esquema y reciémn estará en la segunda parte del año, y llegará sin rodaje.

También están en sanidad Robert Herrera, Kristian Vadocz y Gary Kagelmacher, tres de las nuevas figuras del plantel.

No son lesiones de entidad, pero son entrenamientos que no se hacen, minutos que no se juegan.

Hay que recordar que tampoco está disponible Xico Jiménez . Sufrió un golpe en el partido ante Belgrano y no fue tenido en cuenta ante deportivo Maldonado.

Otro que no esta en sanidad es Matías Britos, reciente incorporación aurinegra. Llegó desde México para ampliar las opciones de ataque y está lesionado desde la gira en Estados Unidos. No ha jugado aún más allá de entrenamientos.

Y como cerrar la "epidemia" aurinegra, tampoco ha debutado Juan Acosta, lateral procedente de Cerro Largo. Padece una lesión muscular y ya se anuncia que Forlán no cuenta con él para el estreno de Torneo Apertura.

En los suplementos deportivos se insiste en que el club busca algún jugador de último momento.

La falta de gol ante Belgrano y Deportivo Maldonado tiene preocupada a la dirigencia.

Buscan un punta-punta y los dos nombres que surgieron son Schiappacasse (en Portugal) y Joaquín Zeballos (Juventud de Las Piedras).