Unos 40 bomberos uruguayos irán a Chile tras pedido de apoyo por incendios en Ñuble y Biobío, informó Orsi

Uruguay recibió "solicitud de apoyo" del gobierno de Chile , en el combate a los incendios en Ñuble y Biobío, declarada zona de catástrofe. Así lo informó este martes el presidente de la República, Yamandú Orsi.

"Nos piden apoyo. Decidimos concretarlo. Van a concurrir, en principio, 40 efectivos de Bomberos, que por lo que es la selección, por sistema de salud, estado físico, múltiples variables, sean un poco más de 30. Saldrían el jueves en un Hércules y sería una semana de trabajo", detalló el mandatario uruguayo.

Orsi aclaró que en otros años Uruguay envió efectivos de bomberos a Chile. "Acá lo que nos piden es apoyo humano, porque hay zonas donde no entrás con máquinas, se entra a pie, se trabaja a pie y el trabajo individual de gente entendida para ellos es fundamental, cosa que yo desconocía hasta que te lo explican", dijo.

El pedido llegó a través de una nota por Cancillería y que no ha dialogado con su homólogo Gabriel Boric hasta el momento.

El presidente dijo que "hasta ahora" no ha llegado información de uruguayos que estén afectados por los incendios en Chile.

EL INCENDIO

En un último reporte, el ministro del Interior de Chile, Álvaro Elizalde, informó de un nuevo fallecido en Biobío, con lo que el número de víctimas se elevó a 20.

La mayoría de las víctimas murieron alcanzadas por las llamas en Lirquén y Penco, donde la madrugada del domingo el incendió avanzó rápidamente.

FUENTE: Con información de AFP