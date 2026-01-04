La Universidad de la República a través de su Mesa del Consejo Directivo Central emitió un comunicado en el que se solidariza con el pueblo venezolano y condena el ataque del gobierno de Donald Trump.
Universidad de la República se solidariza con Venezuela y condena ataque del gobierno norteamericano
La Mesa del Consejo Directivo Central de la Udelar emitió en las últimas horas un comunicado en el que reivindica la autodeterminación de los pueblos, el derecho a la integridad territorial y a la seguridad de las personas, y el respeto a la legislación internacional.
"Frente a la agresión armada del gobierno de los Estados Unidos de América a Venezuela, incluyendo el bombardeo en diversas ciudades y el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa, todo lo cual contraviene las más elementales reglas de derecho internacional, la mesa del Consejo Directivo Central de la declara su solidaridad con el pueblo de Venezuela, y emite su condena absoluta al ataque del gobierno norteamericano, reivindicando la autodeterminación de los pueblos, el derecho a la integridad territorial y a la seguridad de las personas, y el respeto a la legislación internacional", indica el comunicado.
