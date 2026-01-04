Universidad de la República se solidariza con Venezuela y condena ataque del gobierno norteamericano

La Universidad de la República a través de su Mesa del Consejo Directivo Central emitió un comunicado en el que se solidariza con el pueblo venezolano y condena el ataque del gobierno de Donald Trump.

"Frente a la agresión armada del gobierno de los Estados Unidos de América a Venezuela, incluyendo el bombardeo en diversas ciudades y el secuestro de Nicolás Maduro y su esposa, todo lo cual contraviene las más elementales reglas de derecho internacional, la mesa del Consejo Directivo Central de la declara su solidaridad con el pueblo de Venezuela, y emite su condena absoluta al ataque del gobierno norteamericano, reivindicando la autodeterminación de los pueblos, el derecho a la integridad territorial y a la seguridad de las personas, y el respeto a la legislación internacional", indica el comunicado.