Mirá en vivo el recorrido del papa y la agenda prevista para este sábado y domingo en Uruguay.
Unir puentes, construir la paz y un guiño al mate uruguayo: el papa ofreció una misa Paysandú y regresó a Monteviudeo
La misa celebrada en Paysandú, la primera del papa en Sudamérica, se extendió durante una hora. Luego se dirigió a la Basílica, donde ofreció un breve discurso y saludó a más fieles. En la tarde, llegó a Montevideo.
13:31 h | León XIV aterrizó en Montevideo
El papa León XIV aterrizó en Montevideo a las 13:31, tras despegar a las 12:41 en Paysandú. En ese departamento del litoral ofreció una misa y visitó la Basílica en Paysandú.
Ya en la capital, descansará y a las 17:00 visitará Casavalle. Subrayado hará una transmisión especial desde las 16:55 por Canal 10.
"Creemos que la paz es posible": León XIV celebró una misa ante miles de fieles en una jornada histórica para Paysandú
12:41 h | El papa despega desde Paysandú, con destino a Montevideo
A las 12:41 despega el avión Brasilia 550 del aeropuerto de Paysandú, con el papa León a bordo. Viaja a Montevideo, donde llegará a descansar para luego emprender las actividades de la tarde.
12:15 h | Regreso del papa a Montevideo
León XIV retorna hacia el aeropuerto de Paysandú. El vuelo llegará a Montevideo alrededor de las 14:00 horas.
Así, el sumo pontífice visitó Paysandú, donde ofreció la primera misa en Sudamérica. Tras visitar a los fieles que aguardaban en el Parque París Londres, se dirigió a la Basílica, en el Centro, donde saludó a más fieles.
Mirá los cortes de tránsito que habrá en la capital por la visita de León XIV y la agenda para sábado y domingo.
12:01 h| "El mate, esa expresión tan importante en su cultura", dice León
El papa León XIV ofreció un breve discurso en la puerta de la catedral en Paysandú.
"Muchas gracias por la acogida, por estar aquí. Sean constructores de puentes, como aquí ustedes tienen un puente que une países. Tenemos que construir puentes que unan todos los pueblos. Nos une la fe, creemos en un solo Dios. Creemos que la paz es posible y queremos construir la paz. Los palmares representan que queremos estar reunidos todos. Y el mate, esta expresión tan importante en su cultura, donde dos amigos o familiares están unidos a compartir, muchas veces, dialogando sin palabras pero estando unidos. A compartir la vida: las dificultades pero también las alegrías", dijo.
Luego, bendeció a fieles que aguardaban contra las vallas.
11:55 h | León XIV llega a la Basílica de Paysandú
El papa llega a la Basílica de Paysandú, en el centro de la ciudad. Allí mantiene un evento íntimo, cerrado al público, dentro de la catedral.
11:50 h | Saludo a fieles por las calles
El papa León XIV es saludado por cientos de fieles en las calles de Paysandú, durante su traslado desde el parque donde brindó la misa hacia la Basílica, en el centro de la ciudad.
11:39 h | Terminó la primera misa del papa en Sudamérica
La misa celebrada en Paysandú, la primera del papa en Sudamérica, se extendió durante una hora.
Tras abandonar el Parque París Londres, se dirige a la Basílica, en el centro de la ciudad. Al mediodía, León XIV retorna a Montevideo, adonde llegará sobre las 14:00 h.
10:38 h | "Gracias por estar aquí", dice en la misa
“Esta es la primera misa que celebro en tierra uruguaya, gracias por estar aquí”, dice el papa ante los fieles. Es su primera misa en Sudamérica.
"Con la alegría de congregar en torno a una misma mesa a tantos fieles de la iglesia en Uruguay, así como a peregrinos venidos de países hermanos", agrega.
10:23 h | Comienza la misa en el Parque París Londres
El papa brinda su primera misa en Sudamérica, ante miles de fieles en Paysandú.
Las condiciones del tiempo cambiaron: bajó la temperatura y aumentó el viento en la zona del Parque París Londres.
10:04 h | Parque París Londres, Paysandú: saludo a los fieles
Así arribó el papa al parque París Londres, donde miles de personas lo esperaban desde la madrugada para participar de la misa prevista para las 10:00.
De camino al parque, varios a caballo le daban la bienvenida al sumo pontífice.
9:38 h | Arribo al aeropuerto de Paysandú
El papa León XIV llegó este sábado a Paysandú y comenzó su agenda en Uruguay. Viajó en un avión de la Fuerza Aérea que despegó del Aeropuerto de Carrasco a las 8:34 y aterrizó en Paysandú a las 9:38. Fue recibido por el intendente Nicolás Olivera, entre otras autoridades.
Tras el arribo, se trasladó rápidamente al parque París Londres, donde miles de personas lo esperaban desde la madrugada para participar de la misa prevista para las 10:00.
La agenda del sábado
Después del mediodía, el pontífice viajará a Montevideo, adonde llegará sobre las 14:00. A las 17:00 visitará Casavalle, donde mantendrá un encuentro con la comunidad en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.
A las 18:00 se trasladará a la Universidad Católica para reunirse con representantes del mundo de la educación católica.
La última actividad de este sábado será en el estadio Centenario, donde encabezará la vigilia central de su visita ante miles de personas.
El domingo, último día del papa en Uruguay
La jornada del domingo se desarrollará en Florida, último destino de León XIV en Uruguay.
A las 8:00 partirá en auto hacia ese departamento. Durante el recorrido está previsto que se detenga en Juanicó, donde saludará a la comunidad católica y a los vecinos de esa localidad.
Luego continuará hacia Florida, donde a las 10:30 celebrará una misa en la plaza ubicada frente a la Catedral del Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres.
El papa regresará directamente al Aeropuerto Internacional de Carrasco. Allí participará de una ceremonia prevista para las 15:10, que marcará el cierre de su visita a Uruguay, su primer destino en América Latina.
A las 15:30 partirá hacia Buenos Aires, donde continuará su misión en Argentina.
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