"Creemos que la paz es posible": León XIV celebró una misa ante miles de fieles en una jornada histórica para Paysandú

Una jornada histórica se vivió este sábado en Paysandú con la visita del papa León XIV, quien celebró en esa ciudad su primera misa en Sudamérica, ante miles de fieles que llegaron desde distintos puntos de Uruguay y de países vecinos.

El pontífice arribó al aeropuerto de Paysandú a las 9:38, en un avión de la Fuerza Aérea que había despegado de Carrasco a las 8:34. Fue recibido por el intendente Nicolás Olivera y otras autoridades.

Desde allí se trasladó al parque París Londres, donde miles de personas lo aguardaban desde la madrugada. En el camino, varios jinetes a caballo le dieron la bienvenida.

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La misa comenzó a las 10:23 y se extendió durante poco más de una hora. "Esta es la primera misa que celebro en tierra uruguaya, gracias por estar aquí", dijo León XIV ante los fieles. También expresó su alegría por congregar a integrantes de la Iglesia uruguaya y peregrinos de países hermanos.

#AHORA | “Es la primera misa que celebro en tierra uruguaya, gracias por estar aquí”, dice el papa ante los fieles. Es su primera misa en Sudamérica. https://t.co/8lBatqc245 pic.twitter.com/dBDuscPyrE — Subrayado (@Subrayado) November 7, 2026

Al finalizar la celebración, el papa se dirigió a la Basílica de Paysandú, en el centro de la ciudad. Durante el trayecto fue saludado por cientos de personas que se acercaron a las calles para verlo pasar.

En la Basílica mantuvo un encuentro de carácter íntimo, cerrado al público. Luego, en la puerta de la catedral, dirigió unas palabras a quienes aguardaban su salida.

"Muchas gracias por la acogida, por estar aquí. Sean constructores de puentes, como aquí ustedes tienen un puente que une países. Tenemos que construir puentes que unan todos los pueblos", expresó.

En su mensaje, hizo referencia a la fe, la paz y algunos elementos característicos de la cultura uruguaya. "Creemos en un solo Dios. Creemos que la paz es posible y queremos construir la paz", afirmó.

También mencionó los palmares y el mate como símbolos de encuentro. "Y el mate, esta expresión tan importante en su cultura, donde dos amigos o familiares están unidos a compartir, muchas veces, dialogando sin palabras pero estando unidos. A compartir la vida: las dificultades pero también las alegrías", dijo.

"El mate, esta expresión tan importante en su cultura": el papa León XIV ofreció un breve discurso en la puerta de la catedral en Paysandú. Luego, bendijo a fieles que aguardaban contra las vallas. https://t.co/WdCBuZA5PK pic.twitter.com/uIoDeCQF3F — Subrayado (@Subrayado) November 7, 2026

Antes de retirarse, bendijo a los fieles que permanecían detrás de las vallas.

A la salida de la Basílica de Paysandú, el papa León XIV saludó a varios fieles que aguardaban en el lugar. Ahora, el sumo pontífice retorna a Montevideo, adonde llegará alrededor de las 14:00. https://t.co/8lBatqc245 pic.twitter.com/nUkdJveGSX — Subrayado (@Subrayado) November 7, 2026

Sobre las 12:15, León XIV emprendió el regreso al aeropuerto de Paysandú. El avión Brasilia 550 despegó a las 12:41 y aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Carrasco a las 13:31.

A las 12:41 despegó del aeropuerto de Paysandú el avión Brasilia 550 con el papa León XIV a bordo. El pontífice viaja a Montevideo, donde descansará antes de retomar las actividades previstas para la tarde. https://t.co/8lBatqbuex pic.twitter.com/TRI39mpSBt — Subrayado (@Subrayado) November 7, 2026

La agenda continúa en Montevideo y Florida

Tras su llegada a la capital, el papa descansará antes de retomar las actividades de la tarde. A las 17:00 visitará la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, en Casavalle, donde tendrá un encuentro con la comunidad. A las 18:00 concurrirá a la Universidad Católica para reunirse con representantes del mundo de la educación católica.

La jornada terminará en el estadio Centenario, donde encabezará la vigilia central de su visita ante miles de personas.

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El domingo será el último día de León XIV en Uruguay. A las 8:00 partirá en auto hacia Florida y está previsto que se detenga en Juanicó para saludar a los vecinos y a la comunidad católica.

A las 10:30 celebrará una misa en la plaza frente a la Catedral del Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres. Luego regresará al aeropuerto de Carrasco, donde a las 15:10 tendrá lugar la ceremonia de despedida.

A las 15:30 partirá hacia Buenos Aires, para continuar su visita por Argentina.