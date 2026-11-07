Unir puentes, construir la paz y un guiño al mate uruguayo: el papa ofreció una misa Paysandú y regresó a Montevideo

Imagen: transmisión oficial de la visita del papa en Uruguay.

Imagen: transmisión oficial de la visita del papa en Uruguay.

Imagen: transmisión oficial de la visita del papa en Uruguay.

Mirá en vivo el recorrido del papa y la agenda prevista para este sábado y domingo en Uruguay.

El papa León XIV aterrizó en Montevideo a las 13:31, tras despegar a las 12:41 en Paysandú. En ese departamento del litoral ofreció una misa y visitó la Basílica en Paysandú.

Ya en la capital, descansará y a las 17:00 visitará Casavalle. Subrayado hará una transmisión especial desde las 16:55 por Canal 10.

Seguí leyendo Papa León XIV en Casavalle: "Me siento como en casa"

12:41 h | El papa despega desde Paysandú, con destino a Montevideo

A las 12:41 despega el avión Brasilia 550 del aeropuerto de Paysandú, con el papa León a bordo. Viaja a Montevideo, donde llegará a descansar para luego emprender las actividades de la tarde.

A las 12:41 despegó del aeropuerto de Paysandú el avión Brasilia 550 con el papa León XIV a bordo. El pontífice viaja a Montevideo, donde descansará antes de retomar las actividades previstas para la tarde. https://t.co/8lBatqbuex pic.twitter.com/TRI39mpSBt — Subrayado (@Subrayado) November 7, 2026

12:15 h | Regreso del papa a Montevideo

León XIV retorna hacia el aeropuerto de Paysandú. El vuelo llegará a Montevideo alrededor de las 14:00 horas.

Así, el sumo pontífice visitó Paysandú, donde ofreció la primera misa en Sudamérica. Tras visitar a los fieles que aguardaban en el Parque París Londres, se dirigió a la Basílica, en el Centro, donde saludó a más fieles.

Mirá los cortes de tránsito que habrá en la capital por la visita de León XIV y la agenda para sábado y domingo.

El papa ya está dentro del avión que lo regresará a Montevideo.



León XIV ofreció una misa y visitó la Basílica en Paysandú, donde saludó a varios fieles. https://t.co/8lBatqc245 pic.twitter.com/cks8S0CchS — Subrayado (@Subrayado) November 7, 2026

12:01 h| "El mate, esa expresión tan importante en su cultura", dice León

El papa León XIV ofreció un breve discurso en la puerta de la catedral en Paysandú.

"Muchas gracias por la acogida, por estar aquí. Sean constructores de puentes, como aquí ustedes tienen un puente que une países. Tenemos que construir puentes que unan todos los pueblos. Nos une la fe, creemos en un solo Dios. Creemos que la paz es posible y queremos construir la paz. Los palmares representan que queremos estar reunidos todos. Y el mate, esta expresión tan importante en su cultura, donde dos amigos o familiares están unidos a compartir, muchas veces, dialogando sin palabras pero estando unidos. A compartir la vida: las dificultades pero también las alegrías", dijo.

"El mate, esta expresión tan importante en su cultura": el papa León XIV ofreció un breve discurso en la puerta de la catedral en Paysandú. Luego, bendeció a fieles que aguardaban contra las vallas. https://t.co/8lBatqc245 pic.twitter.com/Nq4pwtBOS0 — Subrayado (@Subrayado) November 7, 2026

Luego, bendeció a fieles que aguardaban contra las vallas.

A la salida de la Basílica de Paysandú, el papa León XIV saludó a varios fieles que aguardaban en el lugar. Ahora, el sumo pontífice retorna a Montevideo, adonde llegará alrededor de las 14:00. https://t.co/8lBatqc245 pic.twitter.com/nUkdJveGSX — Subrayado (@Subrayado) November 7, 2026

11:55 h | León XIV llega a la Basílica de Paysandú

El papa llega a la Basílica de Paysandú, en el centro de la ciudad. Allí mantiene un evento íntimo, cerrado al público, dentro de la catedral.

El papa llega a la Basílica de Paysandú, en el centro de la ciudad. Allí mantiene un evento íntimo, cerrado al público, dentro de la catedral. https://t.co/8lBatqc245 pic.twitter.com/6SN8j59E8i — Subrayado (@Subrayado) November 7, 2026

11:50 h | Saludo a fieles por las calles

El papa León XIV es saludado por cientos de fieles en las calles de Paysandú, durante su traslado desde el parque donde brindó la misa hacia la Basílica, en el centro de la ciudad.

El papa León XIV es saludado por cientos de fieles en las calles de Paysandú, durante su traslado desde el parque donde brindó la misa hacia la Basílica, en el centro de la ciudad. https://t.co/8lBatqc245 pic.twitter.com/KoOfLwGQKr — Subrayado (@Subrayado) November 7, 2026

11:39 h | Terminó la primera misa del papa en Sudamérica

La misa celebrada en Paysandú, la primera del papa en Sudamérica, se extendió durante una hora.

Tras abandonar el Parque París Londres, se dirige a la Basílica, en el centro de la ciudad. Al mediodía, León XIV retorna a Montevideo, adonde llegará sobre las 14:00 h.

#AHORA | Terminó la primera misa del papa en Sudamérica. Fue en Paysandú y se extendió durante una hora. Ahora se dirigirá a la Basílica, en el centro de la ciudad.



Al mediodía, León XIV retorna a Montevideo, adonde llegará sobre las 14:00 h. https://t.co/8lBatqbuex pic.twitter.com/zt28t1sObb — Subrayado (@Subrayado) November 7, 2026

10:38 h | "Gracias por estar aquí", dice en la misa

“Esta es la primera misa que celebro en tierra uruguaya, gracias por estar aquí”, dice el papa ante los fieles. Es su primera misa en Sudamérica.

"Con la alegría de congregar en torno a una misma mesa a tantos fieles de la iglesia en Uruguay, así como a peregrinos venidos de países hermanos", agrega.

#AHORA | “Es la primera misa que celebro en tierra uruguaya, gracias por estar aquí”, dice el papa ante los fieles. Es su primera misa en Sudamérica. https://t.co/8lBatqc245 pic.twitter.com/dBDuscPyrE — Subrayado (@Subrayado) November 7, 2026

10:23 h | Comienza la misa en el Parque París Londres

El papa brinda su primera misa en Sudamérica, ante miles de fieles en Paysandú.

Las condiciones del tiempo cambiaron: bajó la temperatura y aumentó el viento en la zona del Parque París Londres.

Histórico: el papa León XIV brinda su primera misa en Sudamérica en Paysandú. Miles de fieles esperaban desde la madrugada en el Parque París Londres de la ciudad. https://t.co/8lBatqbuex pic.twitter.com/4zmec3Oy4n — Subrayado (@Subrayado) November 7, 2026

10:04 h | Parque París Londres, Paysandú: saludo a los fieles

Así arribó el papa al parque París Londres, donde miles de personas lo esperaban desde la madrugada para participar de la misa prevista para las 10:00.

Así arribó el papa al parque París Londres, donde miles de personas lo esperaban desde la madrugada para participar de la misa prevista para las 10:00. https://t.co/8lBatqc245 pic.twitter.com/hxgZ3mqHgC — Subrayado (@Subrayado) November 7, 2026

De camino al parque, varios a caballo le daban la bienvenida al sumo pontífice.

9:38 h | Arribo al aeropuerto de Paysandú

Imagen: transmisión oficial de la visita del papa en Uruguay.

El papa León XIV llegó este sábado a Paysandú y comenzó su agenda en Uruguay. Viajó en un avión de la Fuerza Aérea que despegó del Aeropuerto de Carrasco a las 8:34 y aterrizó en Paysandú a las 9:38. Fue recibido por el intendente Nicolás Olivera, entre otras autoridades.

Tras el arribo, se trasladó rápidamente al parque París Londres, donde miles de personas lo esperaban desde la madrugada para participar de la misa prevista para las 10:00.

El papa León XIV está en Paysandú. Fue recibido por el intendente Nicolás Olivera y otras autoridades.



El pontífice había partido a las 8:34 h del Aeropuerto de Carrasco y aterrizó en Paysandú a las 9:38 h. https://t.co/BmpxVnnKSq pic.twitter.com/PCcPcvvs4J — Subrayado (@Subrayado) November 7, 2026

La agenda del sábado

Después del mediodía, el pontífice viajará a Montevideo, adonde llegará sobre las 14:00. A las 17:00 visitará Casavalle, donde mantendrá un encuentro con la comunidad en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe.

A las 18:00 se trasladará a la Universidad Católica para reunirse con representantes del mundo de la educación católica.

La última actividad de este sábado será en el estadio Centenario, donde encabezará la vigilia central de su visita ante miles de personas.

El domingo, último día del papa en Uruguay

Imagen: transmisión oficial de la visita del papa en Uruguay.

La jornada del domingo se desarrollará en Florida, último destino de León XIV en Uruguay.

A las 8:00 partirá en auto hacia ese departamento. Durante el recorrido está previsto que se detenga en Juanicó, donde saludará a la comunidad católica y a los vecinos de esa localidad.

Luego continuará hacia Florida, donde a las 10:30 celebrará una misa en la plaza ubicada frente a la Catedral del Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres.

El papa regresará directamente al Aeropuerto Internacional de Carrasco. Allí participará de una ceremonia prevista para las 15:10, que marcará el cierre de su visita a Uruguay, su primer destino en América Latina.

A las 15:30 partirá hacia Buenos Aires, donde continuará su misión en Argentina.