Unasev y Congreso de Intendentes instalaron comisión para trabajar en libreta de conducir por puntos

"La licencia de conducir por puntos tiene que ser forzosamente implementada dentro de la universalidad del país, en el mismo momento en todos los departamentos", dijo el director de Movilidad de la Intendencia de Maldonado.

El presidente de la Unión Nacional de Seguridad Vial, Marcelo Metediera, dijo que la comisión contará con tres delegados del congreso y tres de la Unasev.

"Tiene por delante un montón de trabajo porque todo lo que está en un papel ahora hay que bajarlo a tierra, esa es la parte más difícil. Tenemos por delante avanzar en los desarrollos informáticos necesarios. También poner arriba de la mesa el programa de recuperación de puntos e intercambiar cómo se va a intercambiar y qué contenidos van a tener".

hay una alta valoracion por parte de la sociedad de esta herramienta, dijo metediera sobre libreta por puntos
Metediera señaló que también uniformizarán datos sobre la cantidad de permisos de conducir emitidos, las multas, las reincidencias, entre otras informaciones. Además, indicó que la oposición está representada en las dos comisiones. "Eso es muy bueno también para los procesos".

Por su parte, el director de Movilidad de la Intendencia de Maldonado, Juan Pígola y uno de los representantes del Congreso de Intendentes, aseguró que la implementación de la libreta de conducir por puntos se realizará al mismo tiempo en todos los departamentos.

El jerarca señaló que es muy importante respetar los tiempos de las demás intendencias ya que todas están en diferentes situaciones y realidades.

"Es una necesidad la libreta por puntos, pero también es una necesidad de los gobiernos departamentales ajustarse a los tiempos que realmente se pueden llevar adelante".

Y añadió: "La licencia de conducir por puntos tiene que ser forzosamente implementada dentro de la universalidad del país, en el mismo momento en todos los departamentos".

