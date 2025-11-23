RECIBÍ EL NEWSLETTER
SINIESTRALIDAD

Unasev pedirá a Policía Caminera reforzar controles en rutas nacionales en temporada de verano

El presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, Marcelo Metediera, destacó el aumento de un 25% de funcionarios de Caminera.

caminera-controles-rutas-

De cara a la temporada estival, Unasev solicitará a Policía Caminera reforzar los controles en las rutas nacionales al considerar que la siniestralidad vial sigue siendo una realidad muy compleja.

El presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, Marcelo Metediera, dijo a Subrayado que confía en la experiencia que tienen las intendencias ya que toman como referencia los años anteriores para armar sus planes operativos de trabajo. Además, destacó como buena noticia que Caminera cuenta con 100 efectivos más, "casi un 25% de su plantilla aumentó".

Consultado por Subrayado sobre lo que es necesario para que disminuya la cantidad de siniestros, el jerarca dijo que se necesita un cambio de cabeza de la gente y que cambie la forma de conducir.

camaras de turismo de uruguay y chile avanzan en integracion: buscan potenciar el intercambio turistico
Seguí leyendo

Cámaras de Turismo de Uruguay y Chile avanzan en integración: buscan potenciar el intercambio turístico

"Decirle a la gente que sale de vacaciones, que sale de licencia, pero no tiene esa licencia para la conducción, que se cuide, que los datos de Uruguay son complejos y que nadie está ajeno a que le pueda pasar algo".

Temas de la nota

Lo más visto

video
ENCONTRARON 15 VAINAS

Dos hombres fueron ejecutados en la vía pública tras haber tenido un problema en local nocturno del Chuy
SALTO

Menor sufrió descarga eléctrica, quedó sin signos vitales y fue reanimado por policía en horas francas; investigan las causas
ACCESOS-RUTA 1

Desde este lunes a la hora 07:00 queda habilitado el tránsito de salida bajo el puente de los accesos a Montevideo
FUE DECLARADO RESERVADO

Informe jurídico reservado de Jutep sobre Danza detectó "incompatibilidad" e "irregularidades" en su caso
Brazo oriental

Intento de rapiña termina con un delincuente abatido y otro detenido en restaurante sobre General Flores

Te puede interesar

Este lunes se realiza la interpelación a la ministra de Salud Cristina Lustemberg por el caso Danza
DIPUTADOS

Este lunes se realiza la interpelación a la ministra de Salud Cristina Lustemberg por el caso Danza
Primera final clásica: Peñarol y Nacional empataron 2-2 en el Campeón del Siglo
DEFINICIÓN CAMPEONATO URUGUAYO

Primera final clásica: Peñarol y Nacional empataron 2-2 en el Campeón del Siglo
Dos hombres fueron ejecutados en la vía pública tras haber tenido un problema en local nocturno del Chuy video
ENCONTRARON 15 VAINAS

Dos hombres fueron ejecutados en la vía pública tras haber tenido un problema en local nocturno del Chuy

Dejá tu comentario