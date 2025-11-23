Unasev pedirá a Policía Caminera reforzar controles en rutas nacionales en temporada de verano

De cara a la temporada estival, Unasev solicitará a Policía Caminera reforzar los controles en las rutas nacionales al considerar que la siniestralidad vial sigue siendo una realidad muy compleja.

El presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, Marcelo Metediera, dijo a Subrayado que confía en la experiencia que tienen las intendencias ya que toman como referencia los años anteriores para armar sus planes operativos de trabajo. Además, destacó como buena noticia que Caminera cuenta con 100 efectivos más, "casi un 25% de su plantilla aumentó".

Consultado por Subrayado sobre lo que es necesario para que disminuya la cantidad de siniestros, el jerarca dijo que se necesita un cambio de cabeza de la gente y que cambie la forma de conducir.

"Decirle a la gente que sale de vacaciones, que sale de licencia, pero no tiene esa licencia para la conducción, que se cuide, que los datos de Uruguay son complejos y que nadie está ajeno a que le pueda pasar algo".

Temas de la nota UNASEV

Policía Caminera

controles