RECIBÍ EL NEWSLETTER
SALUD ALIMENTICIA

Unas 500 mil personas sufren inseguridad alimentaria en Uruguay; especialista aconseja consumir comida casera

La magíster en nutrición con énfasis en salud pública, María Curutchet, dijo a Subrayado que la inseguridad alimentaria es un problema serio para el país y y destacó que la población tiene desafíos para mejorar la alimentación.

plato-alimento-comida-casera
leche-desayuno-alimentos-

La magíster en nutrición con énfasis en salud pública, María Curutchet, dijo a Subrayado que la inseguridad alimentaria es un problema serio para el país. El tema comenzó a medirse en el año 2022, en las encuestas continuas de hogares.

"Es un problema prevalente. Alrededor del 15% de las personas en Uruguay, padecen, sufren de inseguridad alimentaria. Si eso lo llevamos a números estamos hablando de alrededor de 500 mil personas. Esto está muy vinculado al acceso económico, al no lograr con sus ingresos o con su producción básica, pero en general es por los ingresos, acceder a una alimentación básica para cubrir necesidades".

libreta de conducir por puntos: crean comision con el objetivo de implementar de forma gradual el nuevo sistema
Seguí leyendo

Libreta de conducir por puntos: crean comisión con el objetivo de implementar de forma gradual el nuevo sistema

Y añadió: "Se deteriora la calidad de lo que se come, no solo la cantidad (...) después la inseguridad grave en Uruguay que es haber pasado al menos un día privado de alimentos, estamos hablando de un 2%. Aquí hay mucho por hacer, este es un tema de larga data. La pandemia obviamente afectó, pero desde el año 2022 las cifras muestran una tendencia al descenso (...) esperamos a que esa tendencia se sostenga".

Consultada sobre la población más afectada, Curutchet señaló que son los hogares que tienen menores y destacó que Uruguay tiene un desafío gigante de mejorar la calidad de la alimentación. "Hay que hacer más económicos los alimentos que forman parte de una canasta básica y tal vez encarecer a los alimentos ultraprocesados que no generan beneficios y que hay que tratar de bajar su consumo".

La especialista recomendó a los uruguayos aumentar el consumo de comida casera y destacó que la población tiene desafíos para mejorar la alimentación.

"Hay que pensar el plato mucho más allá de lo que uno tiene enfrente, hay que mirar la alimentación de una manera mucho más sistémica: cómo se producen, cómo se elaboran, cómo se comercializan los alimentos. Cuánto nos ayudan los ambientes o los entornos alimentarios que nos rodean a tener buenas prácticas alimentarias y ahí hay mucho de políticas regulatorias que el país aún tiene mucho por hacer allí. Regular publicidad de alimentos, por ejemplo dirigida a niños".

Curutchet dijo que es necesario tomar más conciencia en la compra de frutas y verduras, comprar de forma loca, cocinar más, vincularse mejor la comida.

Además, comentó que los uruguayos comen mucha comida ultraprocesada y han cambiado los hábitos alimenticios.

COMIDA URUGUAYA

Temas de la nota

Lo más visto

Maldonado: pagó el alquiler de una vivienda y tras llegar con la mudanza descubrió que lo habían estafado
HAY UN CONDENADO

Maldonado: pagó el alquiler de una vivienda y tras llegar con la mudanza descubrió que lo habían estafado
volvió a hablar

Laurta fue enviado a prisión preventiva por el crimen del remisero: "Liberé a mi hijo de una red de trata"
TESTIMONIO

"Ella siempre vivió con temor; hace tres años haciendo denuncias y tratando de buscar una protección", dijo hermana de expareja de Laurta
HOTEL BERLÍN-GUALEGUAYCHÚ

Encargado del hotel donde se alojó Pablo Laurta dio detalles desde su ingreso hasta su detención
Sociedad

Centro TUMO proyecta apertura en Uruguay para 2026: brindará educación digital gratuita a adolescentes

Te puede interesar

Dispusieron la libertad del hombre que estaba detenido por amenazar con un arma a adolescentes frente al Bauzá
LE INCAUTARON TUSI

Dispusieron la libertad del hombre que estaba detenido por amenazar con un arma a adolescentes frente al Bauzá
Un delincuente intentó rapiñar una farmacia en Las Acacias y fue abatido por un policía que trabajaba como cajero
GRAL. FLORES Y JOSÉ MARÍA GUERRA

Un delincuente intentó rapiñar una farmacia en Las Acacias y fue abatido por un policía que trabajaba como cajero
Comunidad judía en Uruguay se concentró en plaza Trouville, tras dos años del atentado de Hamás a Israel video
MONTEVIDEO

Comunidad judía en Uruguay se concentró en plaza Trouville, tras dos años del atentado de Hamás a Israel

Dejá tu comentario