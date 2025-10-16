Unas 500 mil personas sufren inseguridad alimentaria en Uruguay; especialista aconseja consumir comida casera

La magíster en nutrición con énfasis en salud pública, María Curutchet, dijo a Subrayado que la inseguridad alimentaria es un problema serio para el país. El tema comenzó a medirse en el año 2022, en las encuestas continuas de hogares.

"Es un problema prevalente. Alrededor del 15% de las personas en Uruguay, padecen, sufren de inseguridad alimentaria. Si eso lo llevamos a números estamos hablando de alrededor de 500 mil personas. Esto está muy vinculado al acceso económico, al no lograr con sus ingresos o con su producción básica, pero en general es por los ingresos, acceder a una alimentación básica para cubrir necesidades".

Y añadió: "Se deteriora la calidad de lo que se come, no solo la cantidad (...) después la inseguridad grave en Uruguay que es haber pasado al menos un día privado de alimentos, estamos hablando de un 2%. Aquí hay mucho por hacer, este es un tema de larga data. La pandemia obviamente afectó, pero desde el año 2022 las cifras muestran una tendencia al descenso (...) esperamos a que esa tendencia se sostenga".

Consultada sobre la población más afectada, Curutchet señaló que son los hogares que tienen menores y destacó que Uruguay tiene un desafío gigante de mejorar la calidad de la alimentación. "Hay que hacer más económicos los alimentos que forman parte de una canasta básica y tal vez encarecer a los alimentos ultraprocesados que no generan beneficios y que hay que tratar de bajar su consumo".

La especialista recomendó a los uruguayos aumentar el consumo de comida casera y destacó que la población tiene desafíos para mejorar la alimentación.

"Hay que pensar el plato mucho más allá de lo que uno tiene enfrente, hay que mirar la alimentación de una manera mucho más sistémica: cómo se producen, cómo se elaboran, cómo se comercializan los alimentos. Cuánto nos ayudan los ambientes o los entornos alimentarios que nos rodean a tener buenas prácticas alimentarias y ahí hay mucho de políticas regulatorias que el país aún tiene mucho por hacer allí. Regular publicidad de alimentos, por ejemplo dirigida a niños".

Curutchet dijo que es necesario tomar más conciencia en la compra de frutas y verduras, comprar de forma loca, cocinar más, vincularse mejor la comida.

Además, comentó que los uruguayos comen mucha comida ultraprocesada y han cambiado los hábitos alimenticios.