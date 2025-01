Una uruguaya que vive en Los Ángeles habló tras los incendios: "Estás en alerta constante"

“Es muy difícil. Es una zona de trabajadores de clase media, no solamente las celebridades que perdieron las casas. Todos los restaurantes, los negocios que se carbonizaron, no representa solo a los dueños, sino a los trabajadores. Estás todo el tiempo en alerta. Me ha costado irme a dormir. Yo a las 22:00 me voy a dormir, me encanta levantarme temprano, y sin embargo todos estos días me he estado yendo a dormir a la 1:00 porque estamos todos constantemente mirando”, dijo.

“Estás en alerta constante”, remarcó, y también destacó la solidaridad que hay en esta situación.

“Estamos viviendo día a día. Esto de que apaguen los fuegos es el primer punto”, agregó. También contó cómo está la situación en Hollywood después del fuego.