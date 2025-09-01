A la una de la mañana de este domingo, una reclusa de 47 años, que estaba cumpliendo condena en la Unidad 5 ubicada en Colón murió en el servicio de salud de la Cárcel de Mujeres.
Una reclusa de 47 años murió en la Cárcel de Mujeres de un paro cardíaco tras haber consumido psicofármacos
Se desvaneció y fue llevada al centro de salud, donde los médicos le realizaron un lavaje de estómago. Durante el procedimiento tuvo un paro y murió.
Según informó el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), la Policía supo que la reclusa se desvaneció y fue llevada al centro de salud, donde los médicos le realizaron un lavaje de estómago, debido a que otras reclusas indicaron que la mujer había consumido psicofármacos.
Mientras se le realizaba el lavaje, la mujer tuvo un paro cardíaco y murió en el lugar.
Buscan a un hombre que cayó al río Negro junto a una retroexcavadora
El caso fue derivado a la Fiscalía de Flagrancia de 7º turno, a cargo de Natalia Altez, quien solicitó la presencia de Policía Científica en la Unidad 5 del INR para que realice pericias y se establezcan los hechos que llevaron a la muerte de la mujer dentro de la cárcel.
Dejá tu comentario