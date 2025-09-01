Una reclusa de 47 años murió en la Cárcel de Mujeres de un paro cardíaco tras haber consumido psicofármacos

A la una de la mañana de este domingo, una reclusa de 47 años, que estaba cumpliendo condena en la Unidad 5 ubicada en Colón murió en el servicio de salud de la Cárcel de Mujeres.

Según informó el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), la Policía supo que la reclusa se desvaneció y fue llevada al centro de salud, donde los médicos le realizaron un lavaje de estómago, debido a que otras reclusas indicaron que la mujer había consumido psicofármacos.

Mientras se le realizaba el lavaje, la mujer tuvo un paro cardíaco y murió en el lugar.

El caso fue derivado a la Fiscalía de Flagrancia de 7º turno, a cargo de Natalia Altez, quien solicitó la presencia de Policía Científica en la Unidad 5 del INR para que realice pericias y se establezcan los hechos que llevaron a la muerte de la mujer dentro de la cárcel.

