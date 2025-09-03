Ministra Fernanda Cardona: "En el tema combustibles hay algunos actores políticos que tienen que sacudirse el enojo"

La ministra de Industria Fernanda Cardona respondió este miércoles a los cuestionamientos de la oposición sobre la forma de fijar el precio de los combustibles y el ajuste realizado para los meses de setiembre y octubre.

“En el tema combustibles hay algunos actores políticos que tienen que sacudirse el enojo. Me parece que hay que dejar trabajar. Estamos de cara al presupuesto. A la ciudadanía no le gusta determinados tonos, y tenemos que darnos la oportunidad, como políticos, de permitirnos trabajar y sacudirnos determinados temas”, dijo Cardona en rueda de prensa.

El presidente del Directorio del Partido Nacional Álvaro Delgado había dicho el fin de semana que el gobierno había vuelto a “los precios políticos”, dejando de lado las consideraciones técnicas a la hora de fijar el precio de naftas y gasoil.

