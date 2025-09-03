La ministra de Industria Fernanda Cardona respondió este miércoles a los cuestionamientos de la oposición sobre la forma de fijar el precio de los combustibles y el ajuste realizado para los meses de setiembre y octubre.
Ministra Fernanda Cardona: "En el tema combustibles hay algunos actores políticos que tienen que sacudirse el enojo"
“En el tema combustibles hay algunos actores políticos que tienen que sacudirse el enojo. Me parece que hay que dejar trabajar. Estamos de cara al presupuesto. A la ciudadanía no le gusta determinados tonos, y tenemos que darnos la oportunidad, como políticos, de permitirnos trabajar y sacudirnos determinados temas”, dijo Cardona en rueda de prensa.
El presidente del Directorio del Partido Nacional Álvaro Delgado había dicho el fin de semana que el gobierno había vuelto a “los precios políticos”, dejando de lado las consideraciones técnicas a la hora de fijar el precio de naftas y gasoil.
