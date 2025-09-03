RECIBÍ EL NEWSLETTER
DATOS DEL INE

La inflación baja a 4,2% anual y queda debajo de la meta del Banco Central

También bajó la inflación subyacente, al 4,9% anual. En agosto, el rubro alimentos subió por encima del promedio en el último año.

precios-supermercado-inflación.jpg

El Instituto Nacional de Estadística (INE) divulgó este miércoles el Índice de Precios del Consumo ( IPC) correspondiente al mes de agosto que prácticamente se mantuvo respecto al mes anterior. De esta manera, la variación anual a agosto quedó en el 4,2%, una baja de tres décimas respecto al registro alcanzado en julio. Así, la inflación se ubica por debajo de la meta del Banco Central del Uruguay (BCU), que es de 4,5% anual.

Analizando los distintos componentes del IPC, el rubro alimentos subió 4,6% en el último año, cuatro décimas por encima del promedio, aunque también bajando en su tasa anual. Los precios de la vestimenta, en cambio, bajaron 1% en el último año, más de tres puntos debajo del promedio. Los precios del rubro transporte subieron 1,2% en el último año, tres puntos debajo del promedio, incorporando el descenso en el precio de los pasajes internacionales.

Los precios vinculados a costos de vivienda (energía, agua, etc.) subieron 3,6% en el último año, y los artículos para el hogar 1,5%. Tanto en este rubro como en vestimenta y varios servicios que cotizan en dólares, tuvo incidencia la caída en la cotización de la moneda estadounidense en los últimos meses. El dólar prácticamente no subió en el último año.

devolucion de excedente de aportes al fonasa: ¿como saber si tiene saldo a cobrar y cuando se hara el pago?
Seguí leyendo

Devolución de excedente de aportes al Fonasa: ¿cómo saber si tiene saldo a cobrar y cuándo se hará el pago?

Por el contrario, servicios como salud, educación y recreación, tuvieron subas por encima del promedio, con aumentos anuales de 5,5%, 7,1% y 4,6%, respectivamente.

La inflación subyacente -el registro del IPC excluyendo los precios de combustibles, y de frutas y hortalizas- también bajó de 5,3 a 4,9% anual.

Temas de la nota

Lo más visto

video
esta mañana

Dos niños, tres adolescentes y dos adultos murieron en el incendio de una casa en Villa Española
RIGE HASTA LAS 18:00 HORAS

Inumet actualizó la advertencia por persistencia de tormentas puntualmente fuertes
HASTA LAS 19 HORAS

Inumet volvió a actualizar la advertencia por tormentas puntualmente fuertes que afecta ahora a cinco departamentos
SALUD

Menstruar en situación de calle: "He tenido que arreglarme para no mancharme y es complicado"
HASTA LA HORA 23:30

Nueva actualización de Meteorología por tormentas fuertes; afecta el norte, este, centro y sur del país

Te puede interesar

Buscan a un hombre de 28 años requerido por violencia de género; se llevó a sus hijos de 2 y 6 años
Policiales

Buscan a un hombre de 28 años requerido por violencia de género; se llevó a sus hijos de 2 y 6 años
Imputaron a dos expresidentes de la Junta de Maldonado por fraude y falsificación maniobras con facturas
INTEGRANTES DEL PARTIDO NACIONAL

Imputaron a dos expresidentes de la Junta de Maldonado por fraude y falsificación maniobras con facturas
Partido Nacional suspendió derechos partidarios de expresidentes de Junta de Maldonado imputados por fraude
ANTECEDENTES A COMISIÓN DE ÉTICA

Partido Nacional suspendió derechos partidarios de expresidentes de Junta de Maldonado imputados por fraude

Dejá tu comentario