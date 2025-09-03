Policía buscaba una camioneta robada y descubrió in fraganti a un hombre remarcándole el motor

A un hombre le robaron su camioneta Nissan D21 en la mañana de este miércoles en Paso Molino . Fue a visitar a un familiar y, al salir de la casa, el vehículo ya no estaba. Denunció el delito ante la Policía .

Los investigadores tomaron conocimiento del caso y tras algunas investigaciones recibieron información de que la camioneta podría estar en una casa del barrio Paso de la Arena ; en Manuel Flores y Senda de Paso.

Hasta allí fueron policías de URPM IV para ver qué encontraban. Al golpear las manos los atendió una mujer que, les permitió el paso y allí se encontraron con la escena: un hombre con varias herramientas a sus costados y la camioneta roja con el capó levantado. El sospechoso ya le había lijado el número de motor, la estaba remarcando.

camioneta-nissan-paso-de-la-arena-robada Foto cedida a Subrayado.

Los efectivos detuvieron al hombre y también a la mujer, a quienes además les incautaron un rifle y una escopeta. Los ingresaron al patrullero y les tomaron sus datos. Ambos tienen 30 años; el hombre, antecedentes penales por receptación de vehículo, según la información policial a la que accedió Subrayado.

La Fiscalía fue enterada del caso y una fiscal dispuso que ambos queden en libertad, pero que el hombre siga siendo indagado.

La Policía Científica fue al lugar y perició la camioneta. Se aguardará por el resultado de ese relevamiento.