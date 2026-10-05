Una policlínica de ASSE recibió cuatro impactos de bala: "Tuvimos una desgracia con suerte", señalaron

Jorge Olivera, de al Comisión Interna del centro de salud Unión, informó que se percataron de esto en la mañana, al ver el impacto de los proyectiles.

"Tuvimos una desgracia con suerte, porque ayer estaba cerrada la policlínica, abría hoy, y con buen tino se cerró, tratando de preservar la seguridad de los compañeros, de los funcionarios, y tampoco se puede ir a trabajar con nervios de que podía pasar algo y estando encerrados adentro y no atender a la gente", añadió.

El hombre explicó que hay preocupación porque van "muchos niños" a este centro de salud. "El día anterior se había hecho una actividad por el día de la niñez, a la que concurrieron entre 40 y 50 niños. También hubo padres y funcionarios", señaló.

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