RECIBÍ EL NEWSLETTER
MONTEVIDEO

Una policlínica de ASSE recibió cuatro impactos de bala: "Tuvimos una desgracia con suerte", señalaron

La policlínica de ASSE en Flor de Maroñas recibió cuatro impactos de bala en la noche del domingo.

impacto-bala-1

Jorge Olivera, de al Comisión Interna del centro de salud Unión, informó que se percataron de esto en la mañana, al ver el impacto de los proyectiles.

"Tuvimos una desgracia con suerte, porque ayer estaba cerrada la policlínica, abría hoy, y con buen tino se cerró, tratando de preservar la seguridad de los compañeros, de los funcionarios, y tampoco se puede ir a trabajar con nervios de que podía pasar algo y estando encerrados adentro y no atender a la gente", añadió.

El hombre explicó que hay preocupación porque van "muchos niños" a este centro de salud. "El día anterior se había hecho una actividad por el día de la niñez, a la que concurrieron entre 40 y 50 niños. También hubo padres y funcionarios", señaló.

un delincuente vestido como policia robo en un local de cobranzas en la zona de la comercial
Seguí leyendo

Un delincuente vestido como policía robó en un local de cobranzas en la zona de La Comercial

Temas de la nota

Lo más visto

video
Carlos Andrés Migales Viera

Ya habían intentado matar en agosto al narco uruguayo asesinado en Buenos Aires
AGENDA WEB

El MSP abre agenda de vacuna contra el meningococo para niños de 2 a 5 años
DEBERÁ DEVOLVER LO QUE PAGÓ A SU ASESOR

Partido Nacional desvinculó al edil Gonzalo Gómez por dos años tras el caso de su asesor condenado
"LOS PUGLIA"

Mataron en Argentina a integrante de banda narco de Villa Española
MONTEVIDEO

Delincuentes rapiñaron a un hombre en Pocitos y se llevaron 11 mil dólares

Te puede interesar

Delincuentes rapiñaron a un hombre en Pocitos y se llevaron 11 mil dólares
MONTEVIDEO

Delincuentes rapiñaron a un hombre en Pocitos y se llevaron 11 mil dólares
Un niño de 6 años está internado con un cuadro de meningitis en una mutualista de Paysandú video
FUERA DE PELIGRO

Un niño de 6 años está internado con un cuadro de meningitis en una mutualista de Paysandú
A 17 años de la bomba que mató a Miriam Mazzeo, hay mucha gente que creo que está en el debe, aseguró su hijo video
ANDRÉS DÍAZ RECORDÓ A SU MADRE

A 17 años de la bomba que mató a Miriam Mazzeo, "hay mucha gente que creo que está en el debe", aseguró su hijo

Dejá tu comentario