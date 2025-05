Una persona falleció tras consumir un hongo venenoso: especialistas hablan sobre síntomas y cómo actuar

“Hay hongos en Uruguay que no son tóxicos, y hongos que son tóxicos. La ingesta que tuvo esta persona fue de hongos altamente tóxicos, y que a las pocas horas empiezan con síntoma de vómitos, diarrea. Sucedió y tuvo muy buena atención en cuanto a la alerta, a la comunicación de él, pero usualmente estos hongos tienen toxinas que hacen que el hígado se dañe, pueden llegar a una falla hepática fulminante y a la muerte”, describió la médica.

Durante una falla hepática fulminante uno de los primeros síntomas es un deterioro a nivel de conciencia, en la coagulación, la presión sanguínea, riñón.

La médica contó que en este caso se dieron “todos los pasos” y que la familia “logró traer de España un producto que es más específico”.

La toxicóloga Alba Negrín indicó que en otoño suelen aumentar los casos de intoxicación por consumo de hongos. Además recomendó consultar con profesionales de la salud ante la presencia de cualquier síntoma.

“En el otoño hay una mayor variedad de hongos en diversos ambientes en los que crecen: en el propio campo, debajo de árboles, incluso algunos también en la ciudad. La recomendación es no comer hongos que no hayan sido adecuadamente identificados, certeramente identificados. Los dudosos, enviarlos a alguien que los pueda identificar mejor, pero no hay elementos a veces de claridad. A veces se juntan muchos hongos y puede haber algunos mezclados”, dijo.

La toxicóloga explicó que uno de los hongos mortales en el país es el amanita phalloides.

“En un sombrerito puede haber una dosis mortal”, afirmó y lo calificó como “muy peligroso”.

“Es clave el conocimiento de los hongos. No consumir hongos que la persona no haya podido reconocer adecuadamente y en el primer síntoma consultar de forma inmediata. En relación a los niños, que muchas veces juntan y comen hongos, deben consultar inmediatamente para dejarlos en observación y siempre es conveniente realizar la consulta al centro de toxicología”, sostuvo.