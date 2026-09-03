"No había nada específico": rector de Udelar dice que la institución no tenía información que advirtiera conductas del agresor

El rector de la Universidad de la República (Udelar) dijo este jueves que la Facultad de Medicina no tenía información sobre las conductas del joven que apuñaló a una compañera, al menos que hubieran surgido de herramientas de prevención como encuestas o el programa Bienestar Universitario, según declaró.

En diálogo con Arriba gente (Canal 10), el jerarca señaló que la institución recibe información de sus estudiantes a través de encuestas u otros mecanismos pero que no tiene registro, por ejemplo, de antecedentes penales. “Sí desde el punto de vista de tratar de conocer nuestra población, apoyarlos y derivarlos en lo que tengamos a mano”, señaló.

Al ser consultado sobre si tenían información sobre el agresor, un joven de 21 años, respondió: “No había nada especifico”.

Seguí leyendo Estudiantes de Medicina ocupan el edificio anexo de la Facultad y hacen paro este jueves y viernes tras intento de femicidio de una alumna

Cancela señaló que hay medidas para prevenir hechos violentos, a través de información. “Es algo que hay que reforzar, que estamos revisando para ver qué tan efectivo es”.

Y agregó: “El mismo problema que tiene la sociedad, se ve en el interior de la facultad”.