RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Jueves con lluvias y tormentas aisladas, luego mejora pero baja la temperatura

Nubel Cisneros prevé mal tiempo para este jueves, con lluvias y tormentas aisladas hasta la tarde inclusive. Luego mejora pero baja la temperatura, con mínimas de 5º. Los detalles día a día.

lluvia-foco-uy-4

Nubel Cisneros prevé mal tiempo para este jueves, con lluvias y tormentas aisladas hasta la tarde inclusive. Luego mejora pero baja la temperatura, con mínimas de 5º.

De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta húmeda e inestable con mucha nubosidad generando tormentas y lluvias aisladas. En la tarde seguirá el tiempo inestable con persistencia de lluvias y tormentas aisladas, mejorando gradualmente por el suroeste con descenso de temperatura.

El viernes tendremos una mañana fría con nieblas y neblinas aisladas. La tarde continuará fresca en el sur y este a ligeramente templada en el resto del país, con cielo ligeramente nublado, manteniendo temperaturas frías en la noche.

Edificio anexo de la Facultad de Medicina ocupada. Foto: María Eugenia Scognamiglio, Subrayado.
Seguí leyendo

Estudiantes de Medicina ocupan el edificio anexo de la Facultad y hacen paro este jueves y viernes tras intento de femicidio de una alumna

El sábado la mañana se presentará muy fría y ventosa con bajas sensaciones térmicas y cielo parcialmente nublado. En la tarde seguirá el tiempo fresco y ventoso con bajas sensaciones térmicas y pasaje de nubosidad por la costa sureste generando ligera inestabilidad.

Jueves 3

Zona Norte: máxima 21º y mínima 8º

Zona Sur: máxima 16º y mínima 8º

Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 9º

Viernes 4

Zona Norte: máxima 18º y mínima 7º

Zona Sur: máxima 16º y mínima 6º

Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 8º

Sábado 5

Zona Norte: máxima 19º y mínima 5º

Zona Sur: máxima 14º y mínima 5º

Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 7º

Temas de la nota

Lo más visto

video
FUE TRASLADADO A OTRO LUGAR

El BROU inició un sumario con separación del cargo al gerente de la sucursal de Pando tras robo millonario
EN CAPILLA DE CELLA

Dos jóvenes crearon un santuario de animales en Canelones: el lunes rescataron a un chancho con dos días de vida
la víctima se recupera

Intento de femicidio en Facultad de Medicina: el agresor está en una clínica psiquiátrica tras sufrir descompensación
MONTEVIDEO

Un alumno de Facultad de Medicina apuñaló a una compañera de clase; la víctima tiene 19 años
TRAS INTENTO DE FEMICIDIO

Exalumnos del liceo de Salinas denuncian abusos durante años del estudiante de Facultad de Medicina que apuñaló a una compañera

Te puede interesar

Los imputados de la red ilegal que captaba víctimas de accidente de tránsito, en la audiencia del miércoles de noche. Foto: Miguel Chagas, Subrayado.
ASOCIACIÓN PARA DELINQUIR

Diez condenados y dos imputados en red de abogados, inspectores, policías y enfermeros que captaban víctimas de accidentes de tránsito
Foto: Subrayado. 
Montevideo

Homicidio en Casavalle: acribillaron a un joven de 25 años en un tiroteo que incluyó más de 20 disparos
Foto: Subrayado.
Homicidio en montevideo

Una mujer fue asesinada en Ciudad Vieja: detuvieron a un brasileño e investigan si fue tras intento de rapiña

Dejá tu comentario