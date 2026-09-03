Jueves con lluvias y tormentas aisladas, luego mejora pero baja la temperatura

Nubel Cisneros prevé mal tiempo para este jueves, con lluvias y tormentas aisladas hasta la tarde inclusive. Luego mejora pero baja la temperatura, con mínimas de 5º.

De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta húmeda e inestable con mucha nubosidad generando tormentas y lluvias aisladas. En la tarde seguirá el tiempo inestable con persistencia de lluvias y tormentas aisladas, mejorando gradualmente por el suroeste con descenso de temperatura.

El viernes tendremos una mañana fría con nieblas y neblinas aisladas. La tarde continuará fresca en el sur y este a ligeramente templada en el resto del país, con cielo ligeramente nublado, manteniendo temperaturas frías en la noche.

El sábado la mañana se presentará muy fría y ventosa con bajas sensaciones térmicas y cielo parcialmente nublado. En la tarde seguirá el tiempo fresco y ventoso con bajas sensaciones térmicas y pasaje de nubosidad por la costa sureste generando ligera inestabilidad. Jueves 3 Zona Norte: máxima 21º y mínima 8º Zona Sur: máxima 16º y mínima 8º Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 9º Viernes 4 Zona Norte: máxima 18º y mínima 7º Zona Sur: máxima 16º y mínima 6º Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 8º Sábado 5 Zona Norte: máxima 19º y mínima 5º Zona Sur: máxima 14º y mínima 5º Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 7º

Temas de la nota lluvias y tormentas

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