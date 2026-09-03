Nubel Cisneros prevé mal tiempo para este jueves, con lluvias y tormentas aisladas hasta la tarde inclusive. Luego mejora pero baja la temperatura, con mínimas de 5º.
Jueves con lluvias y tormentas aisladas, luego mejora pero baja la temperatura
Nubel Cisneros prevé mal tiempo para este jueves, con lluvias y tormentas aisladas hasta la tarde inclusive. Luego mejora pero baja la temperatura, con mínimas de 5º. Los detalles día a día.
De acuerdo a su informe, la mañana de este jueves se presenta húmeda e inestable con mucha nubosidad generando tormentas y lluvias aisladas. En la tarde seguirá el tiempo inestable con persistencia de lluvias y tormentas aisladas, mejorando gradualmente por el suroeste con descenso de temperatura.
El viernes tendremos una mañana fría con nieblas y neblinas aisladas. La tarde continuará fresca en el sur y este a ligeramente templada en el resto del país, con cielo ligeramente nublado, manteniendo temperaturas frías en la noche.
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El sábado la mañana se presentará muy fría y ventosa con bajas sensaciones térmicas y cielo parcialmente nublado. En la tarde seguirá el tiempo fresco y ventoso con bajas sensaciones térmicas y pasaje de nubosidad por la costa sureste generando ligera inestabilidad.
Jueves 3
Zona Norte: máxima 21º y mínima 8º
Zona Sur: máxima 16º y mínima 8º
Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 9º
Viernes 4
Zona Norte: máxima 18º y mínima 7º
Zona Sur: máxima 16º y mínima 6º
Zona Metropolitana: máxima 14º y mínima 8º
Sábado 5
Zona Norte: máxima 19º y mínima 5º
Zona Sur: máxima 14º y mínima 5º
Zona Metropolitana: máxima 12º y mínima 7º
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