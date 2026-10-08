Una pareja fue imputada por usurpación de inmuebles en Sauce de Portezuelo y Ocean Park

La Justicia formalizó la investigación de una mujer de 34 años y de un hombre de 39, ambos sin antecedentes penales, por la comisión de reiterados delitos de usurpación agravados en calidad de autores. Cuentan con medidas cautelares por 90 días, como fijación de domicilio y presentación en la seccional una vez por semana.