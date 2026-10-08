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MALDONADO

Una pareja fue imputada por usurpación de inmuebles en Sauce de Portezuelo y Ocean Park

La Justicia le imputó a un hombre de 39 años y una mujer de 34 reiterados delitos de usurpación agravados en calidad de autores y dispuso medidas cautelares por 90 días; fijación de domicilio y deberán presentarse en la comisaría.

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La Justicia formalizó la investigación de una mujer de 34 años y de un hombre de 39, ambos sin antecedentes penales, por la comisión de reiterados delitos de usurpación agravados en calidad de autores. Cuentan con medidas cautelares por 90 días, como fijación de domicilio y presentación en la seccional una vez por semana.

Además, deberán proceder a la desocupación de los inmuebles.

La investigación llevó varios meses. El personal del Destacamento de Sauce de Portezuelo reunió elementos considerados de relevancia. Se realizaron tareas de campo, averiguaciones, entrevistas a testigos, inspecciones, constataciones de inmuebles, relevamientos fotográficos y recopilación de información, entre otros.

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