Homicidio en rocha

Un hombre fue asesinado tras ataque con arma blanca en la ciudad de Rocha

La víctima tenía 28 años. La Policía busca cámaras de videovigilancia de la zona para dar con el autor del homicidio.

Homicidio en ciudad de Rocha.

Imagen cedida a Subrayado. Escena del homicidio en Rocha.

Imagen cedida a Subrayado. Escena del homicidio en Rocha.

Un hombre de 28 años fue asesinado de un puntazo con arma blanca a las 22:45 horas de este lunes en la ciudad de Rocha. La herida fue en el pecho.

De acuerdo con la información del caso a la que accedió Subrayado, el homicidio ocurrió en la calle: en Lavalleja y Dinegri Costa.

La Policía busca imágenes de cámaras de seguridad de la zona para dar con el responsable del ataque y saber si hubo más personas involucradas.

