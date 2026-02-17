Un hombre fue asesinado tras ataque con arma blanca en la ciudad de Rocha

Homicidio en ciudad de Rocha. Imagen cedida a Subrayado. Escena del homicidio en Rocha.

Un hombre de 28 años fue asesinado de un puntazo con arma blanca a las 22:45 horas de este lunes en la ciudad de Rocha. La herida fue en el pecho.

De acuerdo con la información del caso a la que accedió Subrayado, el homicidio ocurrió en la calle: en Lavalleja y Dinegri Costa.

La Policía busca imágenes de cámaras de seguridad de la zona para dar con el responsable del ataque y saber si hubo más personas involucradas.

Temas de la nota Rocha

homicidio