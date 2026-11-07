Una noche histórica en el Centenario: el papa León XIV encabezó una vigilia ante miles de fieles

Foto: Lucas Aguayo / Anadolu vía AFP. Papa León XIV en el Estadio Centenario para la vigilia histórica.

El Estadio Centenario recibió este sábado al papa León XIV para la vigilia central de su visita a Uruguay, en un encuentro que reunió a miles de fieles dentro y fuera del estadio. La actividad comenzó a las 19:25 y terminó a las 20:40, con la salida del pontífice en medio de fuegos artificiales.

El Centenario volvió a recibir a un papa después de casi 38 años. La última vez había sido el 7 de mayo de 1988, cuando Juan Pablo II celebró allí una misa durante su visita a Uruguay.

León XIV llegó a las 19:18 y recorrió la parte inferior de las tribunas a bordo del papamóvil, mientras saludaba a los presentes. Fue recibido con aplausos, ovaciones y cánticos, entre ellos: "Papa, León, te queremos un montón".

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#AHORA | León XIV hace un recorrido por la parte inferior de cada tribuna del Estadio Centenario, a bordo del papamóvil. En instantes comenzará la vigilia. https://t.co/6uTLlXP0ej pic.twitter.com/2q4SspSVNx — Subrayado (@Subrayado) November 7, 2026

La vigilia incluyó música en vivo, con la actuación de Lucas Sugo, y discursos antes del mensaje del pontífice. El cardenal Daniel Sturla destacó la importancia de la visita y expresó: "Tener al papa entre nosotros es un golazo".

Durante su intervención, León XIV agradeció a las familias por transmitir la fe a lo largo de los años. "Detrás de lo que puede verse en una visita breve, hay años enteros de fidelidad. Las familias han transmitido la fe. La Iglesia les está profundamente agradecida", afirmó.

Uno de los principales mensajes estuvo dirigido a los jóvenes, a quienes alentó a comprometerse y formar una familia. "Atrévanse a dar el paso casándose, formando una familia. No le teman al para siempre", expresó.

También se refirió a la maternidad y la paternidad: "Matrimonios, abran su casa a la vida, incluso cuando el mundo les diga que un hijo es una carga".

"Cuando ser justo y honrado tenga un precio, páguenlo", agregó.

Papa León XIV en el Estadio Centenario: “Amigos jóvenes: Atrévanse a dar el paso casándose, formando una familia. No le teman al para siempre. Matrimonios, abran su casa a la vida, incluso cuando el mundo les diga que un hijo es una carga (…) Cuando ser justo y honrado tenga un… pic.twitter.com/vRCu6wQ49w — Subrayado (@Subrayado) November 7, 2026

Al finalizar la vigilia, el papa se retiró del Centenario entre fuegos artificiales. La actividad fue la última de su agenda de este sábado en Montevideo.

La agenda del domingo en Uruguay

Este domingo será el último día de León XIV en el país. A las 8:00 partirá en auto hacia Florida y está previsto que haga una parada en Juanicó para saludar a la comunidad católica y a los vecinos.

A las 10:30 celebrará una misa en la plaza frente a la Catedral del Santuario Nacional de la Virgen de los Treinta y Tres, en Florida.

Luego regresará directamente al Aeropuerto Internacional de Carrasco, donde a las 15:10 se realizará una ceremonia de despedida. A las 15:30 partirá hacia Buenos Aires para continuar su gira por Sudamérica.