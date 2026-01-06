RECIBÍ EL NEWSLETTER
FLORES

Una niña se ahogó en una piscina en Trinidad; fue trasladada al hospital pero no sobrevivió

El hecho ocurrió en la tarde de este martes en la capital del departamento de Flores.

trinidad-flores

Una niña de 4 años se ahogó en la piscina de su casa en Trinidad.

La menor fue trasladada al Hospital local, pero no sobrevivió.

El hecho ocurrió en la tarde de este martes, en la capital del departamento de Flores. Fue un accidente doméstico, luego de que la niña ingresara a la piscina de su casa sin supervisión.

incautaron en argentina 100.000 cajillas de cigarrillos por unos 320.000 dolares que venian para uruguay
Seguí leyendo

Incautaron en Argentina 100.000 cajillas de cigarrillos por unos 320.000 dólares que venían para Uruguay

Fiscalía trabaja en el caso.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PROTAGONISTAS

Vecina de Paso Molino convirtió un basural en una placita en la que el barrio se encuentra: la historia
SOBRE VENEZUELA

Cosse: "Así como defendemos la democracia en Uruguay, tenemos que defender el orden democrático en el mundo"
FLORES

Una niña se ahogó en una piscina en Trinidad; fue trasladada al hospital pero no sobrevivió
HOMICIDIO EN NUEVO ELLAURI

Iba del almacén a su casa cuando lo atacaron a balazos, fue trasladado a una policlínica pero no sobrevivió
MTOP

Instalan cinco nuevos radares en rutas nacionales; comenzarán a fiscalizar el 1 de febrero

Te puede interesar

Una niña se ahogó en una piscina en Trinidad; fue trasladada al hospital pero no sobrevivió
FLORES

Una niña se ahogó en una piscina en Trinidad; fue trasladada al hospital pero no sobrevivió
Retiran del mercado una fórmula para bebé por posible presencia de la toxina Cereulida
SALUD PÚBLICA

Retiran del mercado una fórmula para bebé por "posible presencia de la toxina Cereulida"
Uruguay en OEA: La situación de Venezuela debe resolverse por vías pacíficas, mediante el diálogo video
REPRESENTANTE PERMANENTE, EDINSON LANZA

Uruguay en OEA: "La situación de Venezuela debe resolverse por vías pacíficas, mediante el diálogo"

Dejá tu comentario