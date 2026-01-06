Una niña se ahogó en una piscina en Trinidad; fue trasladada al hospital pero no sobrevivió

Una niña de 4 años se ahogó en la piscina de su casa en Trinidad.
El hecho ocurrió en la tarde de este martes en la capital del departamento de Flores.
La menor fue trasladada al Hospital local, pero no sobrevivió.
El hecho ocurrió en la tarde de este martes, en la capital del departamento de Flores. Fue un accidente doméstico, luego de que la niña ingresara a la piscina de su casa sin supervisión.
Fiscalía trabaja en el caso.
