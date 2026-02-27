RECIBÍ EL NEWSLETTER

Hombre denuncia negligencia en atención de su pareja, paciente psiquiátrica, en Capitán Tula

La mujer, que está embarazada, se escapó y en un intento de suicidio incendió su casa. Ahora necesitan colaboración para sobrellevar los días de internación.

incendio-mujer-embarazada

Un hombre denuncia que su pareja, paciente psiquiátrica que está embarazada, se escapó de la policlínica de Capitán Tula y causó un incendio en su casa en un intento de suicidio. El hombre, Fernando Castro, pide colaboración de ropa para transitar la internación de la mujer.

La mujer de 37 años está embarazada de cuatro meses y padece una condición psiquiátrica. El miércoles, estando en su casa, se descompensó y su pareja intentó reducirla, llamó al 911 y un patrullero la trasladó a la policlínica de Capitán Tula.

Pero, una vez allí, la pareja denuncia que ocurrieron una serie de negligencias, entre ellas, que la mujer escapó del centro de salud y no fue retenida por el personal médico ni por los policías que estaban en el lugar.

"Me dijeron que estaba mal, que estaba descompensada, que estaba lleno de policías en el lugar con ella. Y ella descontrolada. Me dijeron que capaz lo podía apurar yendo a la Seccional 17, pidiendo un traslado para ella en un patrullero, que la pudiera llevar hasta el Vilardebó para su debida atención. Pero cuando me voy a la Seccional 17, me dijeron que no me podían ayudar, porque no les correspondía. Yo lo que pretendía era algo que la lleve porque no tenía un peso en el bolsillo, sino la llevaba en un taxi. Vuelvo para atrás y me encuentro que se había escapado", relató el hombre.

La mujer se fue a su casa e intentó suicidarse prendiendo fuego la vivienda por completo. Ahora, su pareja pide colaboración con ropa para sobrellevar la internación.

"Había diez policías, diez médicos y se les escapó. Ella estaba atada, cuando me fui, la habían atado con unas gasas a la cama. Cuando llego a mi casa me encuentro con que se había prendido fuego encerrada", agregó. "Lo primero que atiné fue a abrir la puerta y buscarla, sacarla. La saqué y ahí se descontroló todo. Ya estaba mal, estaba quemada", sostuvo.

"Necesitaríamos colaboración de ropa. Y esto no es un reclamo porque ya pasó. Pero que se vea lo que pasó. Se vea las cosas y que no vuelva a suceder a otras personas", indicó Castro.

La colaboración se puede canalizar por el celular 092 583 412.

