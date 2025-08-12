Una niña de 7 años y un adolescente de 15 resultaron heridos tras dos ataques de perros en Rivera

Dos ataques de perros se dieron en las últimas horas en Rivera : un adolescente fue mordido en ambas piernas por una jauría y una niña fue atacada por otro perro a la salida de un almacén.

Los ataques ocurrieron en distintos barrios de Rivera. En uno de ellos, una niña de 7 años salía de un comercio con su hermano cuando un perro de raza pitbull apareció al cruzar la calle y le mordió una pierna. Inmediatamente, fue trasladada a un centro médico y se recupera.

Según información recabada, el animal suele estar suelto y no es la primera vez que ataca.

El otro caso, se dio en el barrio La Pedrera de Rivera. Un adolescente de 15 años fue atacado por una jauría cuando caminaba por la calle. Los perros salieron de una casa y le mordieron ambas piernas, dejándolo con varias heridas.

La dueña de los animales tiene 35 perros viviendo en su casa. Se comprometió a atarlos y mantenerlos dentro del predio donde vive, así lo informó la Policía de Rivera.

Ambos casos fueron notificados a Fiscalía y al Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA).