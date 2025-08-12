RECIBÍ EL NEWSLETTER
FISCALÍA E INBA NOTIFICADOS

Una niña de 7 años y un adolescente de 15 resultaron heridos tras dos ataques de perros en Rivera

Uno de los hechos ocurrió a la salida de un almacén cuando la menor iba con su hermano. En el otro, el adolescente fue atacado cuando caminaba por la calle en el barrio La Pedrera.

foto-pitbull-archivo

Dos ataques de perros se dieron en las últimas horas en Rivera: un adolescente fue mordido en ambas piernas por una jauría y una niña fue atacada por otro perro a la salida de un almacén.

Los ataques ocurrieron en distintos barrios de Rivera. En uno de ellos, una niña de 7 años salía de un comercio con su hermano cuando un perro de raza pitbull apareció al cruzar la calle y le mordió una pierna. Inmediatamente, fue trasladada a un centro médico y se recupera.

Según información recabada, el animal suele estar suelto y no es la primera vez que ataca.

Foto: bomberos (archivo Subrayado).
Seguí leyendo

Rescataron a 20 ancianos de un incendio en un residencial de San Carlos

El otro caso, se dio en el barrio La Pedrera de Rivera. Un adolescente de 15 años fue atacado por una jauría cuando caminaba por la calle. Los perros salieron de una casa y le mordieron ambas piernas, dejándolo con varias heridas.

La dueña de los animales tiene 35 perros viviendo en su casa. Se comprometió a atarlos y mantenerlos dentro del predio donde vive, así lo informó la Policía de Rivera.

Ambos casos fueron notificados a Fiscalía y al Instituto Nacional de Bienestar Animal (INBA).

Temas de la nota

Lo más visto

video
IMÁGENES DEL HECHO

Video muestra el enfrentamiento entre hinchas de Peñarol y Nacional que dejó dos muertos en Toledo
investigación

Hinchas de Nacional quedaron filmados frente a la casa del policía en Toledo: al menos uno estaba armado
estaba en su casa

Murió el niño de 2 años que se accidentó en el Gusanito Manzana del Parque Rodó
filmación

Nuevo video muestra los momentos posteriores a los homicidios de los hinchas de Nacional en Toledo
los detalles

Miguelitos, granadas de humo y una camioneta robada: la planificación del asalto al banco en Colón

Te puede interesar

Luis Gallo, diputado del Frente Amplio, durante el debate sobre la ley de eutanasia. video
DEBATE SOBRE EUTANASIA EN DIPUTADOS

Luis Gallo defendió ley de eutanasia, leyó testimonios de pacientes que la piden y terminó emocionado entre lágrimas
Diputado blanco Andrés Grezzi durante el debate sobre ley de eutanasia. video
ANDRÉS GREZZI

Diputado blanco contra la eutanasia: "El Estado convierte la muerte en una opción institucional, deja de ser garante del cuidado"
Foto: Subrayado. Carlos Negro, ministro del Interior. video
ministerio del interior

Negro dijo estar "al tanto" de las amenazas contra hinchas en redes sociales: "Monitoreamos todo"

Dejá tu comentario