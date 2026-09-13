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ZONA DE TRES CRUCES

Una mujer y un hombre detenidos fueron detenidos con una réplica de arma de fuego, droga y celulares

El hombre de 30 años y la mujer de 27 fueron detenidos en Palmar y Acevedo Díaz, en la zona de Tres Cruces. Se encuentran a disposición de la Justicia.

Jefatura de Policía de Montevideo

Jefatura de Policía de Montevideo

Dos personas fueron detenidas en las últimas horas en la esquina de Acevedo Díaz y Palmar, en la zona de Tres Cruces.

El Centro de Comando Unificado recibió una información sobre personas con una posible arma de fuego y la Policía llegó al lugar y los detuvo, además de incautarles estupefacientes, dinero, teléfonos celulares y una réplica de arma de fuego.

Se trata de un hombre de 30 años y una mujer de 27 que permanecen detenidos.

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Las investigaciones están a cargo de la Brigada Departamental Antidrogas y de la Fiscalía de Flagrancia de 1° Turno.

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