INVESTIGAN COMO MUERTE DUDOSA

Una mujer y un hombre de 74 años fueron encontrados muertos dentro de su apartamento en Parque Batlle

El hombre trabajaba como portero en el mismo edificio en el que vivía. Fue el hijo quien los encontró caídos y llamó a la Policía.

El apartamento en el que estaban las víctimas, sobre las 13:09 de este lunes, está en Manuel Quintela y Alfredo Navarra.

Efectivos policiales concurrieron al lugar luego de recibir la denuncia de que un hombre estaba caído dentro de su casa, ubicada en el mismo edificio en el que trabajaba como portero.

Foto: Subrayado. Zona del estadio Centenario, Parque Batlle, Montevideo.
El hijo del hombre indicó que había intentado comunicarse con este sin obtener respuesta, pero desde la ventana lo vio caído. Cuando la Policía logró ingresar, dentro estaban tanto el hombre como la mujer.

