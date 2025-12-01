Una mujer y un hombre de 74 años fueron encontrados muertos dentro de su apartamento en Parque Batlle

Una pareja fue encontrada muerta en su apartamento en Parque Batlle. El hecho es investigado como muerte dudosa.

El apartamento en el que estaban las víctimas, sobre las 13:09 de este lunes, está en Manuel Quintela y Alfredo Navarra.

Efectivos policiales concurrieron al lugar luego de recibir la denuncia de que un hombre estaba caído dentro de su casa, ubicada en el mismo edificio en el que trabajaba como portero.

El hijo del hombre indicó que había intentado comunicarse con este sin obtener respuesta, pero desde la ventana lo vio caído. Cuando la Policía logró ingresar, dentro estaban tanto el hombre como la mujer.

