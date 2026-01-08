Una mujer murió tras el choque entre una camioneta y una moto en Punta del Este

Foto: IDM. Tránsito, Punta del Este.

Un accidente de tránsito fatal se produjo en la tarde de este miércoles en la ciudad de Punta del Este, en Benito Fajardo y Avenida del Cabildo. La víctima fue una mujer de 62 años que circulaba en moto y que chocó contra una camioneta, cuya conductora resultó ilesa.

La herida fue asistida en una ambulancia y trasladada a un centro médico de la zona. Sufrió politraumatismos graves y fractura expuesta de tobillo. Mientras era atendida por los médicos, murió, debido a la gravedad de las heridas, informó la Policía.

La Policía Científica trabajó en la escena del choque realizando pericias. La Fiscalía de 5.° turno de Maldonado asumió la investigación para determinar responsabilidades.

El accidente coincidió con los desvíos que se realizaban en la zona, cerca de la rambla, por la Corrida de San Fernando.