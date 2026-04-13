RECIBÍ EL NEWSLETTER
EN PROGRESO, CANELONES

Una mujer murió al chocar su auto contra un camión estacionado al costado de la ruta

La mujer, única ocupante del auto, falleció en el lugar tras chocar de atrás a un camión estacionado. Ocurrió en ruta 5, kilómetro 32.

Una mujer murió al chocar su auto contra un camión estacionado al costado de la ruta. Foto: Policía Caminera.

Una mujer murió al chocar su auto contra un camión estacionado al costado de la ruta. Foto: Policía Caminera.

siniestro-ruta17-treinta-tres

Una mujer murió tras chocar el auto que conducía contra un camión que estaba estacionado al costado de la ruta, en Progreso, Canelones.

El siniestro de tránsito fatal ocurrió en la noche del domingo, en el kilómetro 32 de la ruta 5.

Según el informe de Policía Caminera, el camión estaba fuera de la ruta, en faja natural, cuando es impactado de atrás.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena del homicidio en Casabó.
Seguí leyendo

Una mujer fue asesinada en Casabó: varios hombres bajaron de un auto, la golpearon y la apuñalaron
Temas de la nota

Lo más visto

video
LEGISLADORES DE ENTRE RÍOS

Diputados argentinos quieren que "Uruguay se comprometa por escrito" a relocalizar planta de hidrógeno verde
TREINTA Y TRES

Mujer de 84 años murió y dos personas sufrieron traumatismos graves en siniestro por alcance en ruta 17
TRIPLE CRIMEN

Policía del triple homicidio llamó a oficial y a su madre tras cometer crímenes; tenía denuncia por amenaza al ex de su pareja
ataque a tiros

Mataron a un joven de 24 años de varios disparos cuando iba en moto en Nuevo París
GIOIA Y AVIADORES CIVILES

Asesinaron a un joven de 18 años en Lezica: fue baleado varias veces cuando estaba en su dormitorio

Te puede interesar

Mataron a un joven de 24 años de varios disparos cuando iba en moto en Nuevo París video
ataque a tiros

Mataron a un joven de 24 años de varios disparos cuando iba en moto en Nuevo París
Foto: Subrayado. Policlínica de Capitán Tula en Piedras Blancas. video
nuevo homicidio

Un hombre de 38 años fue asesinado de un disparo en la cabeza en Casavalle
Comienzo de semana agradable, pero el martes desmejora con lluvias y el miércoles agrega tormentas
EL INFORME DE NUBEL CISNEROS

Comienzo de semana agradable, pero el martes desmejora con lluvias y el miércoles agrega tormentas

Dejá tu comentario