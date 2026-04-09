Una mujer fue asesinada en Casabó: varios hombres bajaron de un auto, la golpearon y la apuñalaron

Escena del homicidio en Casabó. Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Escena del homicidio en Casabó.

Una mujer de 30 años fue asesinada en el barrio Casabó en Montevideo. A las 6:15 de este jueves, varios hombres se bajaron de un auto, la golpearon y la apuñalaron varias veces, dijeron fuentes de la investigación a Subrayado.

El homicidio fue en Pasaje Paralela 8 y Continuación China. Desde allí la Policía trasladó a la víctima en estado grave al Hospital del Cerro, donde los médicos constataron su muerte.

La investigación está en manos del Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos. Los efectivos buscan dar con los autores del ataque.

De acuerdo con la información en poder de la Policía, la víctima era consumidora, no tenía un domicilio establecido y no contaba con antecedentes penales.

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