Asesinaron a un joven de 18 años en Lezica: fue baleado varias veces cuando estaba en su dormitorio

Un joven de 18 años fue asesinado de varios disparos este domingo de tarde en Lezica .

Información a la que accedió Subrayado indica que el cuerpo fue encontrado en el dormitorio con varios impactos de bala y que dos personas en moto habrían ingresado al predio, efectuando los disparos, dándose a la fuga.

La fiscal de Homicidios Mirta Morales que trabajó en la escena dijo a Subrayado que se trató de un homicidio violento debido a la cantidad de disparos que recibió el joven, estima que fueron unos 9 o 10 y que al momento se trata de datos primarios.

Seguí leyendo Asesinato en Piedras Blancas: la Policía halló más de 20 casquillos y un auto incendiado

El ataque ocurrió en la vivienda ubicada en las inmediaciones de Gioia y Aviadores Civiles.

Policía Científica y del Departamento de Homicidios trabajan en el caso. En la escena se incautó un cartucho y tres vainas.