Un joven de 18 años fue asesinado de varios disparos este domingo de tarde en Lezica.
Asesinaron a un joven de 18 años en Lezica: fue baleado varias veces cuando estaba en su dormitorio
El homicidio ocurrió este domingo de tarde en las inmediaciones de Gioia y Aviadores Civiles. La fiscal Mirta Morales estuvo en la escena.
Información a la que accedió Subrayado indica que el cuerpo fue encontrado en el dormitorio con varios impactos de bala y que dos personas en moto habrían ingresado al predio, efectuando los disparos, dándose a la fuga.
La fiscal de Homicidios Mirta Morales que trabajó en la escena dijo a Subrayado que se trató de un homicidio violento debido a la cantidad de disparos que recibió el joven, estima que fueron unos 9 o 10 y que al momento se trata de datos primarios.
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El ataque ocurrió en la vivienda ubicada en las inmediaciones de Gioia y Aviadores Civiles.
Policía Científica y del Departamento de Homicidios trabajan en el caso. En la escena se incautó un cartucho y tres vainas.
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