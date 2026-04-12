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GIOIA Y AVIADORES CIVILES

Asesinaron a un joven de 18 años en Lezica: fue baleado varias veces cuando estaba en su dormitorio

El homicidio ocurrió este domingo de tarde en las inmediaciones de Gioia y Aviadores Civiles. La fiscal Mirta Morales estuvo en la escena.

crimen-lezica-domingo

Un joven de 18 años fue asesinado de varios disparos este domingo de tarde en Lezica.

Información a la que accedió Subrayado indica que el cuerpo fue encontrado en el dormitorio con varios impactos de bala y que dos personas en moto habrían ingresado al predio, efectuando los disparos, dándose a la fuga.

La fiscal de Homicidios Mirta Morales que trabajó en la escena dijo a Subrayado que se trató de un homicidio violento debido a la cantidad de disparos que recibió el joven, estima que fueron unos 9 o 10 y que al momento se trata de datos primarios.

Foto: Subrayado. Archivo.
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El ataque ocurrió en la vivienda ubicada en las inmediaciones de Gioia y Aviadores Civiles.

Policía Científica y del Departamento de Homicidios trabajan en el caso. En la escena se incautó un cartucho y tres vainas.

FISCAL HOMICIDIOS

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