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TREINTA Y TRES

Mujer de 84 años murió y dos personas sufrieron traumatismos graves en siniestro por alcance en ruta 17

Policía Caminera indicó que un auto chocó por alcance a un camión con remolque a la altura del kilómetro 295, en Treinta y Tres. El conductor del camión no sufrió lesiones.

Policía Caminera

Policía Caminera

Una mujer murió y dos personas sufrieron traumatismos en un siniestro de tránsito por alcance ocurrido en las últimas horas en la ruta 17, a la altura del kilómetro 295, próximo a Colonia Dionisio Díaz, en el departamento de de Treinta y Tres.

Policía Caminera informó que el accidente fatal entre un camión y un auto, terminó con la vida de una de las acompañantes de este último, una anciana de 84 años. Además, el conductor de 85 años y otra acompañante de 70 años resultaron con traumatismos graves.

El choque se dio por alcance, el automóvil embistió al camión cuando ambos circulaban de este a oeste.

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El conductor del camión con remolque, de 50 años, resultó ileso y la espirometría arrojó resultado cero.

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