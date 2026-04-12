Una mujer murió y dos personas sufrieron traumatismos en un siniestro de tránsito por alcance ocurrido en las últimas horas en la ruta 17, a la altura del kilómetro 295, próximo a Colonia Dionisio Díaz, en el departamento de de Treinta y Tres.
Mujer de 84 años murió y dos personas sufrieron traumatismos graves en siniestro por alcance en ruta 17
Policía Caminera indicó que un auto chocó por alcance a un camión con remolque a la altura del kilómetro 295, en Treinta y Tres. El conductor del camión no sufrió lesiones.
Policía Caminera informó que el accidente fatal entre un camión y un auto, terminó con la vida de una de las acompañantes de este último, una anciana de 84 años. Además, el conductor de 85 años y otra acompañante de 70 años resultaron con traumatismos graves.
El choque se dio por alcance, el automóvil embistió al camión cuando ambos circulaban de este a oeste.
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El conductor del camión con remolque, de 50 años, resultó ileso y la espirometría arrojó resultado cero.
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