Un hombre de 38 años fue asesinado de un disparo en la cabeza en Casavalle

Un hombre de 38 años fue baleado en la cabeza a las once de la noche de este domingo en Senda 19 y Senda 8 en Casavalle . La Policía fue al lugar y, tras hallarlo herido grave, lo trasladó a la policlínica de Capitán Tula en Piedras Blancas.

La víctima murió poco después en la policlínica. El ataque pasó a ser un asesinato, por lo que tomó intervención el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos.

En la escena que fue relevada por Policía Científica los efectivos encontraron un casquillo calibre 9 mm y manchas de sangre, supo Subrayado.

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El asesinado tenía cinco antecedentes penales, el último de 2023 por rapiña. Además, estaba requerido por la Policía por investigaciones de dos rapiñas.

Este fue el cuarto homicidio cometido en Montevideo el domingo.