Una mujer fue imputada tras ser detenida con mercadería de contrabando transportada en un ómnibus

Efectivos de Paysandú detectaron una maniobra cuando una persona descargaba paquetes desde un ómnibus de transporte de pasajeros para cargarlos en un camión con la inscripción fletes. El vehículo luego fue interceptado y sus ocupantes detenidos. Se trata de una mujer de 25 años y un hombre de 52.

Al inspeccionar el camión, se comprobó que transportaba gran cantidad de productos de origen brasileño, presuntamente ingresados al país de manera irregular, por lo que fueron incautados.

Por disposición de la Fiscalía de 4º turno, se efectuó un allanamiento en una casa vinculada a los involucrados, donde se encontró e incautó más mercadería de similares características.

La Fiscalía ordenó la conducción de los detenidos y la valoración de los productos por personal de Aduanas. Concluida la instancia judicial, la justicia imputó a la mujer y se le impuso medidas sustitutivas a la prisión por el término de 180 días.

