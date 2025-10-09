RECIBÍ EL NEWSLETTER
PAYSANDÚ

Una mujer fue imputada tras ser detenida con mercadería de contrabando transportada en un ómnibus

La imputada, de 25 años, había detenida junto a un hombre de 52 en un camión con mercadería brasileña ingresada ilegalmente al país. El operativo fue en Paysandú.

contrabando-mujer-imputada-paysandu

Efectivos de Paysandú detectaron una maniobra cuando una persona descargaba paquetes desde un ómnibus de transporte de pasajeros para cargarlos en un camión con la inscripción fletes. El vehículo luego fue interceptado y sus ocupantes detenidos. Se trata de una mujer de 25 años y un hombre de 52.

Al inspeccionar el camión, se comprobó que transportaba gran cantidad de productos de origen brasileño, presuntamente ingresados al país de manera irregular, por lo que fueron incautados.

Por disposición de la Fiscalía de 4º turno, se efectuó un allanamiento en una casa vinculada a los involucrados, donde se encontró e incautó más mercadería de similares características.

dos hombres detenidos in fraganti cuando descargaban contrabando en la costa del rio uruguay en salto
Seguí leyendo

Dos hombres detenidos in fraganti cuando descargaban contrabando en la costa del Río Uruguay en Salto

La Fiscalía ordenó la conducción de los detenidos y la valoración de los productos por personal de Aduanas. Concluida la instancia judicial, la justicia imputó a la mujer y se le impuso medidas sustitutivas a la prisión por el término de 180 días.

Temas de la nota

Lo más visto

Culminan los trámites de habilitación y comienza la venta al público de la llamada droga mágica para adelgazar
OZEMPIC EN URUGUAY

Culminan los trámites de habilitación y comienza la venta al público de la llamada "droga mágica para adelgazar"
PATRONAL APLICA CARNÉ POR PUNTOS

Taxista protagonizó incidente de tránsito y fue derivado a un curso "para mejorar en el manejo de la ira"
INDDHH CONSTATÓ OMISIONES 

"No hemos tenido paz pensando que era evitable", dijo madre de Milagros Chamorro
AMBOS CON PRISIÓN

Policía retirado y su hijo fueron imputados por el atentado a la fiscal general Mónica Ferrero
MONTEVIDEO

Jerarca explicó nuevas medidas de no estacionar ni detenerse en lugares controlados con cámaras

Te puede interesar

Foto: FocoUy. Archivo.
puerto de montevideo

Orsi tras conflicto en el puerto: "Primó bajar la pelota al piso y resolver con voluntad de todas las partes"
Foto: Subrayado. Yamandú Orsi, presidente de la República.
medio oriente

"Parece un milagro, a esta a altura desconfiás si es real", dice Orsi sobre acuerdo para un alto al fuego en Gaza
Embajadora de Israel cuestionó marcha por Palestina: No es a favor de la paz sino que contribuye a la división y al odio video
MICHAL HERSHKOVITZ

Embajadora de Israel cuestionó marcha por Palestina: "No es a favor de la paz sino que contribuye a la división y al odio"

Dejá tu comentario