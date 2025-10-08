Dos hombres detenidos in fraganti cuando descargaban contrabando en la costa del Río Uruguay en Salto

Dos hombres están detenidos a disposición de la Fiscalía de Salto luego de haber sido encontrados in fraganti cargando mercadería de contrabando en una camioneta.
Ocurrió a plena tarde del martes. Los detenidos tienen 32 y 36 años. Otros dos hombres lograron huir corriendo del lugar.
La mercadería fue trasladada a través del Río Uruguay a plena tarde y a pocos kilómetros del centro de la ciudad en la Costanera Norte.
Los hechos se produjeron sobre las 3 de la tarde del martes cuando cuatro hombres se encontraban esperando sobre la costa del río una embarcación con varios bultos que llegaban hacia Uruguay. Los involucrados retiraban la mercadería y la trasladaban a una camioneta, cuando personal de la Prefectura de Salto que patrullaba la zona vio la situación y se dirigió hacia el lugar.
El personal naval logró detener a dos de los cuatro hombres, mientras que los otros dos huyeron corriendo del lugar. Los detenidos tienen 32 y 36 años. Se incautaron 360 botellas de bebidas alcohólicas que Aduanas valoró en 300.000 pesos y una camioneta y una moto por un valor de 4.000 dólares.
