Una mujer fue imputada con prisión por el homicidio de su pareja, un hombre de 45 años

A las 23:30 del viernes, la Policía concurrió a Pasaje A y Pasaje D, en el barrio Peñarol, tras recibir un llamado que alertaba sobre un problema de violencia doméstica en una vivienda.

Mientras los policías se dirigían al lugar recibieron información de que había un hombre herido e inconsciente. Al llegar encontraron a la víctima, de 45 años, tendida en la entrada de la casa y ya sin vida.

La pareja del hombre, una mujer de 39 años con seis antecedentes penales, fue detenida en el lugar. Según declaró ante la Policía, ambos discutieron, el hombre la agredió y ella tomó un cuchillo y lo apuñaló.

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El caso quedó a cargo del Departamento de Homicidios, cuyos efectivos concurrieron a la vivienda. En el lugar incautaron un cuchillo de aproximadamente 25 centímetros de hoja, que sería el utilizado en el ataque, además de prendas de vestir. El arma es analizada por Policía Científica.

La víctima tenía 16 antecedentes penales. La pareja llevaba más de cinco años de relación y, de acuerdo con la información primaria recabada por la Policía, no había denuncias previas por violencia doméstica entre ambos.

La mujer fue imputada por un delito de homicidio especialmente agravado y se dispuso su prisión preventiva hasta el 15 de febrero de 2027.