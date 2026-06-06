Una mujer fue hallada herida en el rostro en Colón y está internada en coma

Foto: Subrayado.

Una mujer de 38 años fue hallada herida en el rostro en la noche de este viernes en el barrio Nuevo Lecocq, en Colón, y permanece internada en estado grave.

De acuerdo con la información oficial, la víctima fue encontrada inconsciente y tendida en el suelo frente a una vivienda de Camino Rogelio Gorgoroso, entre Pasaje G y Pasaje F. Tenía sangrado en el rostro.

La mujer fue trasladada a un centro asistencial, donde ingresó en coma y posteriormente fue derivada a CTI.

Testigos dijeron a los policías que la víctima se encontraba en compañía de un hombre, de quien por el momento no se tienen datos. En el lugar trabajó Policía Científica realizando pericias y la investigación continúa para determinar qué ocurrió, informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

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