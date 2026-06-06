RECIBÍ EL NEWSLETTER
barrio nuevo lecocq

Una mujer fue hallada herida en el rostro en Colón y está internada en coma

La Policía investiga las circunstancias del caso. Testigos dijeron que la víctima estaba junto a un hombre, de quien no se tienen datos.

Foto: Subrayado.

Foto: Subrayado.

Una mujer de 38 años fue hallada herida en el rostro en la noche de este viernes en el barrio Nuevo Lecocq, en Colón, y permanece internada en estado grave.

De acuerdo con la información oficial, la víctima fue encontrada inconsciente y tendida en el suelo frente a una vivienda de Camino Rogelio Gorgoroso, entre Pasaje G y Pasaje F. Tenía sangrado en el rostro.

La mujer fue trasladada a un centro asistencial, donde ingresó en coma y posteriormente fue derivada a CTI.

Foto: Subrayado. 
Seguí leyendo

Adolescente detenido por dos homicidios fue imputado por crimen de un joven y sigue investigado por muerte de un bebé

Testigos dijeron a los policías que la víctima se encontraba en compañía de un hombre, de quien por el momento no se tienen datos. En el lugar trabajó Policía Científica realizando pericias y la investigación continúa para determinar qué ocurrió, informó la Jefatura de Policía de Montevideo.

Temas de la nota

Lo más visto

La Noche de las Librerías: participaron más de 90 librerías en todo el país
NOVENA EDICIÓN

La Noche de las Librerías: participaron más de 90 librerías en todo el país
GALERÍA DE FOTOS DE LA NASA

La "puesta de la Tierra" vista desde la nave Orión y más imágenes del espacio captadas por los astronautas
Internacionales

La primera tormenta solar extrema en 20 años deja espectaculares auroras polares
10 DE OCTUBRE

Mirá la fotogalería de la marcha por el Día Mundial de la Salud Mental en Montevideo
Internacionales

Las fotos de la semana 1-8 de enero 2019

Te puede interesar

Foto: Subrayado. Operativo en Marconi, del que participó el ministro Carlos Negro.
no hubo detenidos

Operativo del que participó Negro en Marconi identificó a 247 personas y controló 178 vehículos: hubo tres motos incautadas
Imagen: AUF TV. video
ciudad de canelones

Última parada antes del Mundial: la selección uruguaya hizo su segunda despedida en Canelones
Femicida de Avril fue declarado inimputable y lo enviaron al Vilardebó por una esquizofrenia que nunca fue tratada video
ciudad del plata

Femicida de Avril fue declarado inimputable y lo enviaron al Vilardebó por una esquizofrenia que nunca fue tratada

Dejá tu comentario