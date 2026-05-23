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TRAS RECUPERAR EL LUGAR

Estación Central de AFE: autoridades recorrieron el predio y avanzan hacia la etapa de recepción de propuestas

La ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, estuvieron en la zona de vías y andenes, y visitaron el interior de la estación. Se realizan tareas de limpieza, iluminación y cercado, mientras se evalúan las condiciones del lugar para pasar a la convocatoria a inversores.

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El Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) avanza en las tareas de limpieza, iluminación y cercado del predio de la antigua Estación Central de AFE en la Aguada, luego de que en marzo pasado el Gobierno y la empresa concesionaria llegaran a un acuerdo que le permitirá al Estado recuperar el espacio.

Este viernes, la ministra Lucía Etcheverry recorrió el lugar junto al secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez. Estuvieron en la zona de vías y andenes, y recorrieron el interior de la estación.

Etcheverry indicó que técnicos del MTOP realizan una evaluación de las condiciones del predio, para luego avanzar hacia la etapa de recepción de propuestas de interés para revalorizar la estación y la zona. La ministra recordó que en llamados anteriores, en 2010 y 2019, hubo entre 12 y 14 propuestas con expresiones de interés, y que ese será el punto de partida para esta nueva etapa.

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Respecto a los nuevos usos, Etcheverry proyecta el predio como un espacio polifuncional, ya que cuenta con una ubicación estratégica desde el punto de vista logístico por la proximidad con el puerto, cuenta con terrenos para nuevas construcciones y la estación que tiene un valor en sí misma. Habló de usos comerciales, gastronómicos, culturales, tecnológicos y de desarrollo inmobiliario.

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