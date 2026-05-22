Desbarataron organización transnacional dedicada a ingresar medicamentos: incautaron más de USD 70.000 en efectivo

El Departamento de Investigación de Delitos Especiales de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol desbarataron una organización que se dedicaba a ingresar medicamentos provenientes de Europa integrada por brasileños.

En una serie de allanamientos, la Policía detuvo a un ciudadano uruguayo e incautó 365 jeringas de inyectables, la suma de USD 74.900 y $167.500.

Las ventas eran realizadas de forma clandestina a un costo de $13.000 cada dosis, en efectivo. El monto de lo incautado asciende los USD 240.000.

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La investigación incluyó la vigilancia de puerto y aeropuertos identificándose personas transportando medicamentos adosados al cuerpo como Tirzepatida, Wegovy, Ozempic, entre otros.

Entre los detenidos hay varios ciudadanos brasileños provenientes en su mayoría de Londres que tenían como destino final en Brasil.

Por su parte, el uruguayo fue condenado como autor penalmente responsable de un delito de receptación en régimen de reiteración real con un delito de ofrecimiento comercial o venta de sustancias genuinas por persona inhabilitada para ello; la pena de 20 meses de prisión fue sustituida por un régimen de libertad a prueba.

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