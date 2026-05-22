Pidieron cargar combustible, intentaron pagar con tarjeta sin saldo y se dieron a la fuga

La modalidad delictiva preocupa a los pisteros de las estaciones de servicio; vehículos cargan combustible y se van sin pagar.

En la mañana de este viernes, sobre la hora 7.30, una camioneta llego a la estación de servicio de José Belloni y General Flores, en Piedras Blancas, pidió cargar combustible, entregó una tarjeta sin saldo y se dio a la fuga.

"Estaba atendiendo normal, me pide nafta, le cargo en el tanque, después me pide una bolsa de combustible y después me pide otra bolsa de combustible; yo lo hallé normal", expresó la pistera.

Y agregó: "Después agarra y me pasa la tarjeta, le paso la tarjeta y veo que sale enseguida el papel, cuando sale enseguida es porque no tiene saldo (...) él se va, le grito y quedo como re sorprendida".

La pistera contó que iban dos en la camioneta y que el hombre que le dio la tarjeta fue el único que habló y que estaba "medio ido".