CUATRO MESES DE LIBERTAD A PRUEBA

Una mujer fue condenada por dar un falso testimonio en su declaración sobre un homicidio ocurrido en 2021

La declarante mintió en el juzgado, lo que fue advertido por la Fiscalía, que inició otra investigación. Los fiscales instan a las personas a tener conciencia que mentir como testigo es un delito que tiene consecuencias.

Una mujer fue condenada a cuatro meses de libertad a prueba por mentir en su declaración en un caso de homicidio ocurrido en 2021, informó este martes la Fiscalía.

La Fiscalía de Flagrancia de 1º turno, a cargo de Graciela Peraza, logró la condena de la mujer en un proceso abreviado por falso testimonio.

El artículo 180 del Código Penal establece que "el que prestando declaración como testigo, en causa civil o criminal, afirmase lo falso, negase lo verdadero, u ocultare en todo o en parte la verdad, será castigado con tres meses de prisión a ocho años de penitenciaría".

Un hombre de 30 años fue asesinado de una puñalada en Salto tras una discusión con otro, que fue detenido

En este caso, la pena de cuatro meses de prisión deberá cumplir en régimen de libertad a prueba.

La investigación del crimen la llevó adelante la fiscal de Homicidios de 3º turno, Adriana Edelman, que tras detectar que la mujer había mentido en su declaración en el juzgado, se informó a la Fiscalía de Flagrancia, que llevó adelante la indagatoria por el falso testimonio.

Desde Fiscalía, instan a las personas a tener conciencia que mentir como testigo es un delito que tiene consecuencias.

