Una mujer fue baleada en la cabeza en el barrio La Paloma y se encuentra grave

Una mujer de 29 años fue baleada en la cabeza en la noche de este miércoles cuando se encontraba en el barrio La Paloma, en el oeste montevideano. Fue trasladada en un auto particular hacia el Hospital del Cerro.
Los médicos indicaron que la mujer, de 29 años, tiene posible pérdida de masa encefálica.
Los médicos le diagnosticaron a la víctima una herida de arma de fuego en la cabeza con posible pérdida de masa encefálica, en estado grave, informó la Policía. Se encuentra internada en CTI.
La investigación del crimen fue asumida por el Departamento de Homicidios y por la Policía Científica, que trabajó en la escena: en calle Maracaná Sur y ruta 1, en el límite del barrio La Paloma, frente al Maracaná, a escasos metros de ruta 1.
No hay detalle del atacante, que, de momento, se encuentra prófugo.
