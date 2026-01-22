RECIBÍ EL NEWSLETTER
Crimen

Una mujer fue baleada en la cabeza en el barrio La Paloma y se encuentra grave

Los médicos indicaron que la mujer, de 29 años, tiene posible pérdida de masa encefálica.

hospital-del-cerro-policia-fachada-s

Una mujer de 29 años fue baleada en la cabeza en la noche de este miércoles cuando se encontraba en el barrio La Paloma, en el oeste montevideano. Fue trasladada en un auto particular hacia el Hospital del Cerro.

Los médicos le diagnosticaron a la víctima una herida de arma de fuego en la cabeza con posible pérdida de masa encefálica, en estado grave, informó la Policía. Se encuentra internada en CTI.

La investigación del crimen fue asumida por el Departamento de Homicidios y por la Policía Científica, que trabajó en la escena: en calle Maracaná Sur y ruta 1, en el límite del barrio La Paloma, frente al Maracaná, a escasos metros de ruta 1.

Foto: Mª. Eugenia Scognamiglio, Subrayado. Casa allanada en La Paloma, Montevideo.
Seguí leyendo

Incautan armas y municiones y detienen a tres personas tras allanamiento en barrio La Paloma

No hay detalle del atacante, que, de momento, se encuentra prófugo.

Temas de la nota

Lo más visto

video
PAREJA DE ANCIANOS DE 90 Y 91 AÑOS

Femicidio y suicidio en ruta 39: "Nada hacía prever que esto iba a suceder", dijo el jefe de Policía de Maldonado
MONTEVIDEO

Avanza el armado de la montaña rusa del Parque Rodó, que será inaugurada en febrero: mirá las imágenes
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

El gobierno aumentó en 4,38% las franjas del IRPF
DURAZNO

Cazador resultó herido de bala accidentalmente en el pecho por su compañero mientras iban detrás de un jabalí
RESPUESTA DEL GOBIERNO

MEF e Industria respondieron a informe que asegura un sobrecosto en el combustible durante 2025

Te puede interesar

Detectan casos de gripe A (H3N2) K en Uruguay; se trata de personas que tuvieron viajes al exterior
Sociedad

Detectan casos de gripe A (H3N2) K en Uruguay; se trata de personas que tuvieron viajes al exterior
Foto: Subrayado. Caja de Profesionales.
Este jueves

Caja de Profesionales: Directorio resolvió suspender la partida de más de $130.000 mensuales a directores
Foto: FocoUy.  video
altas temperaturas

Una ola de calor afectará gran parte del país desde el domingo, anuncia Inumet

Dejá tu comentario