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Andes y paysandú

Retiraron los gatos abandonados en un apartamento del Centro: serán derivados a protectoras de animales

El operativo se realizó pasadas las ocho de la mañana de este viernes. Participaron funcionarios del INBA, de protectoras y estuvo presente la Policía.

Operativo registrado por Subrayado en la mañana del viernes.

Foto: Subrayado.&nbsp;

Foto: Subrayado. 

Autoridades del Instituto de Bienestar Animal (INBA) y de la Policía realizaron un operativo en la mañana de este viernes para retirar una veintena de gatos que estaban abandonados en un apartamento ubicado en Andes y Paysandú, en el Centro de Montevideo.

También había representantes de protectoras, adonde serán derivados los animales para ser atendidos.

Según supo Subrayado, al lugar llegó la hija de la anterior propietaria del inmueble, quien permitió el ingreso a los funcionarios para retirar a los gatos, que fueron puestos en jaulas transportadoras y trasladados.

coordinan acciones para retirar a los gatos abandonados en un apartamento; vecinos piden que sea urgente
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Coordinan acciones para retirar a los gatos abandonados en un apartamento; vecinos piden que sea urgente

El caso está en manos de la fiscal Sylvia Lovesio, quien citó de forma urgente a la hija de la propietaria para tomarle declaración.

Vecinos habían pedido a las autoridades que se actuara de forma urgente con los 24 gatos abandonados desde hace dos meses. Se requería una autorización judicial para poder ingresar al apartamento o que la dueña autorizara su ingreso.

De acuerdo vecinos del edificio, el bien fue rematado pero aún no se escrituró. "El asunto es de urgencia sanitaria", dijo este jueves una vecina a Subrayado. "Olor nauseabundo en el palier, en los ductos. Las personas que viven bien abajo no pueden abrir el ducto porque se les meten gatos o por el olor a excremento que hay", agregó sobre cómo atraviesan la situación.

Daniel Arbulo, de Defensoría del Vecino, señaló que acompañan el caso y cuestionó las respuestas que se les da a los ciudadanos ante estas situaciones.

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