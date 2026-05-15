Declara al hombre que denunció el hallazgo del cuerpo de una mujer dentro de una heladera en San Carlos

El hombre que denunció la aparición del cuerpo de una mujer dentro de una heladera en el barrio Asturias, en la ciudad de San Carlos, declara ante el Departamento de Hechos Complejos.

"Estamos haciendo las primeras averiguaciones, tratando de corroborar la versión que dio esta persona", dijo el jefe de Policía de Maldonado, Víctor Trezza, quien aclaró que la información es "muy primaria".

"En la tarde de hoy se presentó en la Seccional 2ª de San Carlos una persona de 33 años, dando cuenta que cuando se despertó encontró a la persona que convivía con él dentro de una heladera, fallecida. Ahí ante la rara versión que había dado se concurre de inmediato a la finca en un patrullero, y se constata la veracidad de lo que narraba. Se encontró una joven de 32 años que estaba dentro de la heladera", narró el jefe de Policía. La mujer presentaba un disparo en la cabeza.

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Trezza señaló que no había denuncias previas por violencia de género asociadas.

"Veremos la declaración que da para ver si el fiscal tramita después la orden de detención de esta persona", indicó.

"Lo que sí se pudo determinar es que convivían en la finca. Se está tratando de determinar qué situación pasó, no se descarta nada, ninguna hipótesis. Puede haber algo de micronarcotráfico, porque la persona tiene anotaciones por consumidora. Lo que sí quiero dejar en claro que la Policía no tenía ninguna noticia criminal sobre violencia doméstica o algún otro hecho relacionado de esta índole", dijo.

En la escena se encontraba un niño de 3 años, hijo de la fallecida, que fue entregado a la abuela materna. Familiares de la víctima dijeron a Subrayado que descartan que tuvieran una relación de pareja, y que el hombre estaría alquilando en la vivienda. El vínculo entre ambos todavía es investigado, pero Trezza afirmó que convivían.

"Todavía no tenemos bien la declaración primaria, en principio sí, pero no tenemos firme", aclaró Trezza sobre otra versión de que quien declara habría denunciado que otro hombre fue quien ingresó y le disparó a la mujer.

El hecho ocurrió en las calles Madrid y Aragón.

Los efectivos trabajan en la recolección de testimonios.

Trabaja en el caso el fiscal Sebastián Robles, médico forense y Policía Científica.

Se hizo presente en la escena el comando de la Jefatura de Policía de Maldonado.