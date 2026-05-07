"Ella voló con la mala fortuna de caer de cabeza", dijo testigo del intento de rapiña que terminó con una mujer en coma en Pocitos

Un delincuente intentó rapiñar a una mujer de 66 años, forcejeó con ella y la víctima terminó golpeando su cabeza contra el suelo. Ahora está internada en coma inducido . Ocurrió en la tarde de este miércoles en Benito Blanco y Scosería.

Leonardo, un comerciante fue testigo del crimen y contó a Subrayado lo sucedido: “Una señora venía cruzando la calle y apareció un motochorro a contramano. Con tal de robarle, le enganchó la cartera y ella voló con la mala fortuna de caer de cabeza”.

Agregó que “al principio la mujer reaccionó” pero “después se desvaneció”. El hombre llamó a la ambulancia y vio cómo la víctima fue trasladada en grave estado.

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Leonardo agregó que es “muy común” el robo de cadenitas, celulares y carteras. “Lo de siempre. No para. Siempre hay (robos), día por medio. Delincuentes en moto, a veces uno solo o a veces dos, uno baja, roba, se sube y escapan”, contó.

Al ser consultado sobre si hay patrullaje en el barrio, respondió: “Realmente no veo presencia (policial), hemos llamado, dicen que se ocupan del tema pero yo no veo resultados”.

Mujer internada grave

AIRE MUJER EN COMA Esquina donde ocurrió el intento de rapiña.

Subrayado informó en la mañana de este jueves que la víctima fue sorprendida por el agresor que se desplazaba en moto, con casco y con la matrícula tapada.

Tras el forcejeo, la mujer cayó al piso y se golpeó la cabeza contra la vereda. Fue asistida primero en una ambulancia; los médicos constataron que perdió el conocimiento, tuvo que ser ventilada y trasladada de urgencia a un centro asistencial privado en estado grave, donde permanece internada en un coma inducido.

En tanto, el delincuente se fue del lugar. En la escena quedó la cartera de la mujer y una mancha de sangre que fueron relevadas por Policía Científica. La Policía trabaja ahora sobre relevamiento testigos y de las cámaras de videovigilancia de la zona para dar con el responsable.