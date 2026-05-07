Doble advertencia naranja y amarilla de Inumet por tormentas fuertes y severas

El instituto informó que un frente frío afecta al país y puede provocar lluvias intensas, caída de granizo, actividad eléctrica y rachas de viento muy fuertes. Mirá el detalle

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) actualizó este jueves sus advertencias naranja y amarilla por tormentas fuertes y puntualmente severas. Ambas serán actualizadas a las 17:00.

Según informó el organismo, un frente frío afecta al país y genera lluvias y tormentas, algunas de ellas fuertes o severas.

Inumet advirtió que en las zonas afectadas podrán registrarse rachas de viento muy fuertes, precipitaciones copiosas, caída de granizo e intensa actividad eléctrica.

Advertencia naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas para una gran parte del país

En el caso de la advertencia amarilla, el instituto señaló además que pueden darse lluvias abundantes en cortos períodos y rachas de viento fuertes.

Inumet indicó que continuará monitoreando la situación y que informará ante eventuales cambios.

Advertencia naranja

Mirá las localidades afectadas por la advertencia naranja.

Artigas: todo el departamento.

Cerro Largo: todo el departamento.

Paysandú: Tambores.

Rivera: todo el departamento.

Rocha: Cebollatí.

Salto: Biassini, Cayetano, Fernández, Lluveras, Migliaro, Quintana, Rincón de Valentín y Sarandí de Arapey.

Tacuarembó: Ansina, Arerunguá, Balneario Iporá, Caraguatá, Clara, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

Treinta y Tres: Arrocera Zapata, Arrozal Treinta y Tres, Ejido de Treinta y Tres, General Enrique Martínez, Isla Patrulla, Mendizábal, Rincón, Santa Clara de Olimar, Treinta y Tres, Vergara y Villa Sara.

Advertencia amarilla

Mirá las localidades afectadas por la advertencia amarilla.

Durazno: Aguas Buenas, Blanquillo, Carmen, Centenario, La Paloma, Las Palmas, Pueblo de Álvarez, Rossell y Rius, San Jorge y Sarandí del Yí.

Florida: Capilla del Sauce, Cerro Chato y Nico Pérez.

Lavalleja: 19 de Junio, Aramendía, Colón, Illescas, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela, Mariscala, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur y Zapicán.

Maldonado: Aiguá y Los Talas.

Paysandú: Beisso, Cerro Chato, Gallinal y Merinos.

Rocha: 18 de Julio, 19 de Abril, Aguas Dulces, Arachania, Barra de Valizas, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Barrio Torres, Cabo Polonio, Capacho, Castillos, Chuy, La Coronilla, La Esmeralda, La Paloma, La Pedrera, Lascano, Palmares de Castillos, Palmares de la Coronilla, Puente Valizas, Puerto de los Botes, Puimayen, Punta del Diablo, Rocha, San Luis al Medio y Velázquez.

Salto: Albisu, Belén, Campo de Todos, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Garibaldi, Itapebí, Puntas de Valentín, Salto, San Antonio, Saucedo y Termas del Daymán.

Tacuarembó: Achar, Cerro Chato, Cuchilla de Peralta, Paso de los Toros, Piedra Sola, Rincón del Bonete y San Gregorio de Polanco.

Treinta y Tres: Cerro Chato, María Albina y Valentines.

