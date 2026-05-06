María José tiene 60 años y fue víctima de la delincuencia: dos encapuchados la abordaron y le robaron a su perro Darko, un bulldog francés de un año, en la zona del Parque Rodó.
Mujer fue abordada por delincuentes que la amenazaron y le robaron su perro; pide ayuda para recuperar a Darko
El hecho ocurrió en la zona del Parque Rodó cuando volvían del último paseo del día. Por cualquier información sobre el bulldog francés de un año, comunicarse al 094 588 881.
En diálogo con Subrayado, la mujer contó que volvía a su casa junto a su hermana y los perros en lo que era el último paseo habitual del día. En un momento, fueron abordadas y amenazadas con un corte por dos delincuentes.
Como no tenían dinero ni celulares, los desconocidos quisieron sacarle a su mascota, como ella no lo soltaba la apuntaron, la tiraron al piso y pese a su prótesis de cadera la arrastraron, también la lastimaron en una mano.
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Su hermana alcanzó a decirle: "soltalo porque al perro lo vamos a recuperar y tu vida no". Ahí, los delincuentes agarraron al perro y se lo llevaron corriendo. "Es como si me hubieran arrancado la vida", afirmó María José.
Por cualquier información sobre Darko, comunicarse al 094 588 881.
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