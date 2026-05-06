Mujer fue abordada por delincuentes que la amenazaron y le robaron su perro; pide ayuda para recuperar a Darko

María José tiene 60 años y fue víctima de la delincuencia: dos encapuchados la abordaron y le robaron a su perro Darko, un bulldog francés de un año, en la zona del Parque Rodó.

En diálogo con Subrayado , la mujer contó que volvía a su casa junto a su hermana y los perros en lo que era el último paseo habitual del día. En un momento, fueron abordadas y amenazadas con un corte por dos delincuentes.

Como no tenían dinero ni celulares, los desconocidos quisieron sacarle a su mascota, como ella no lo soltaba la apuntaron, la tiraron al piso y pese a su prótesis de cadera la arrastraron, también la lastimaron en una mano.

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Su hermana alcanzó a decirle: "soltalo porque al perro lo vamos a recuperar y tu vida no". Ahí, los delincuentes agarraron al perro y se lo llevaron corriendo. "Es como si me hubieran arrancado la vida", afirmó María José.

Por cualquier información sobre Darko, comunicarse al 094 588 881.