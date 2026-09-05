Ambulancia del SAME 105 fue alcanzada por una bala cuando trasladaba un paciente herido del Cerro al Maciel

Una ambulancia del SAME 105 que trasladaba a una persona herida de bala desde el Hospital del Cerro hasta el Maciel fue alcanzada por un disparo de arma de fuego.

El hecho ocurrió este sábado de tarde cuando el vehículo de emergencia salía del Cerro por ruta 1 y al llegar a la altura de la calle Baltasar Montero una bala impactó contra uno de los vidrios de la puerta corrediza.

Además del paciente, en la ambulancia iban una enfermera, una médica y el chofer, que resultaron ilesos.

Tras el hecho, el sindicato de trabajadores del SAME 105 resolvió un paro hasta las 8 de la mañana del domingo en Montevideo y área metropolitana.