RECIBÍ EL NEWSLETTER
EL IMPACTO DIO EN LA PUERTA

Ambulancia del SAME 105 fue alcanzada por una bala cuando trasladaba un paciente herido del Cerro al Maciel

El hecho ocurrió cuando el vehículo de emergencia salía del Cerro por ruta 1 y al llegar a la altura de la calle Baltasar Montero una bala impactó contra uno de los vidrios de la puerta corrediza.

ambulancia-baleada-asse-ruta-1

Una ambulancia del SAME 105 que trasladaba a una persona herida de bala desde el Hospital del Cerro hasta el Maciel fue alcanzada por un disparo de arma de fuego.

El hecho ocurrió este sábado de tarde cuando el vehículo de emergencia salía del Cerro por ruta 1 y al llegar a la altura de la calle Baltasar Montero una bala impactó contra uno de los vidrios de la puerta corrediza.

Además del paciente, en la ambulancia iban una enfermera, una médica y el chofer, que resultaron ilesos.

Tras el hecho, el sindicato de trabajadores del SAME 105 resolvió un paro hasta las 8 de la mañana del domingo en Montevideo y área metropolitana.

Temas de la nota

Lo más visto

Chocó un auto y causó cinco muertes en marzo; este viernes fue imputado por homicidio complejo a título de dolo eventual
PRISIÓN PREVENTIVA POR 150 DÍAS

Chocó un auto y causó cinco muertes en marzo; este viernes fue imputado por homicidio complejo a título de dolo eventual
TRES NIÑOS ATRAPADOS, RESCATADOS POR BOMBEROS

Accidente entre una camioneta que trasladaba niños en sillas de ruedas y un auto en Agraciada y Capurro
TRES CONDENADOS

Incautaron pantuflas, camperas y championes en operativo por contrabando; la mercadería está valuada en $10 millones
TRAS RESCISIÓN CON CARDAMA

Gobierno resolvió que negociación para compra de patrulleras oceánicas sea "de Estado a Estado", anunció Lazo
EN CAPILLA DE CELLA

Dos jóvenes crearon un santuario de animales en Canelones: el lunes rescataron a un chancho con dos días de vida

Te puede interesar

Asesinaron a tiros a un hombre de 38 años que estaba junto a su pareja afuera de un bar en Puntas de Manga
BELLONI Y CANOPE

Asesinaron a tiros a un hombre de 38 años que estaba junto a su pareja afuera de un bar en Puntas de Manga
Ambulancia del SAME 105 fue alcanzada por una bala cuando trasladaba un paciente herido del Cerro al Maciel
EL IMPACTO DIO EN LA PUERTA

Ambulancia del SAME 105 fue alcanzada por una bala cuando trasladaba un paciente herido del Cerro al Maciel
Paro en Terminal Cuenca del Plata afecta operativa portuaria con buque atracado; empresa evalúa acciones legales
MEDIDA HASTA LAS 23:00

Paro en Terminal Cuenca del Plata afecta operativa portuaria con buque atracado; empresa evalúa acciones legales

Dejá tu comentario