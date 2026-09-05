Dos hombres de 21 y 36 años permanecen detenidos por el homicidio de un joven de 24 en Santa Rosa

Un joven de 21 años fue detenido en el marco de la investigación del homicidio de otro de 24, con dos antecedentes penales por estupefacientes, ocurrido en la ciudad de Santa Rosa, departamento de Canelones.

Por este caso, un hombre de 36 años, dueño de la casa ubicada en Rigoberto López y Uruguay, donde mataron a la víctima a puñaladas, permanece detenido. El indagado también posee antecedentes penales.

Con respecto a ambos detenidos, se prevé que este domingo a las 11 de la mañana se realice la audiencia de imputación. La Policía cree que entre los dos están el autor y el coautor del homicidio, dijeron fuentes de la investigación a Subrayado .

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El joven detenido es de la zona de Santa Rosa y conocía a la víctima, con quien mantenía negocios vinculados a la venta de drogas. El homicidio sería un ajuste de cuentas, agregaron las fuentes.

En tanto, buscan a los ocupantes de una camioneta negra vista en las inmediaciones del lugar del crimen. Según los vecinos, en la casa donde ocurrió el homicidio funcionaba una boca de venta de drogas.

El Departamento de Homicidios y el área de Investigaciones de la Zona Operacional IV de la Policía de Canelones en coordinación con la fiscal Irena Penza trabajan en determinar las responsabilidades del caso.